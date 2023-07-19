〈力積電法說〉Q2本業轉虧 業外挹注每股小賺0.15元

晶圓代工廠力積電 (6770-TW) 今(19)日召開法說，第二季本業轉虧、虧損 6600 萬元，受惠業外收益挹注，稅後純益 6.17 億元，季增約 2.3 倍，年減 91.2%，每股純益 0.15 元；上半年稅後純益 8.04 億元，較去年同期縮水 94%，每股純益 0.2 元。

力積電第二季營收 110.09 億元，季減 3.85%，年減 49.57%，毛利率 16.8%，季減 1.9 個百分點，年減 34.35%，營益率 - 0.6%，較上季與去年同期轉負；稅後純益 6.17 億元，季增約 2.3 倍，年減 91.2%，每股純益 0.15 元。

力積電上半年累計營收 225.59 億元，年減 47.2%，毛利率 17.8%，年減 33.17 個百分點，營益率 1.2%，年減 39.07 個百分點；稅後純益 8.04 億元，年減 94.11%，每股純益 0.2 元。

力積電財務長邵章榮指出，第二季業外收益主要來自三部分，包括因建廠時程遞延、設備費用支付延後，及較龐大的美元部位產生匯兌收益 2.6 億元，扣除聯貸利息後，也產生約 2.5 億元利息收益，加上 15 年前的債權消失迴轉 3 億元收益。

從營收占比來看，力積電第二季 DRAM 占 31％，驅動 IC 23％，離散元件 17％，嵌入式邏輯產品 14％，電源管理晶片 9％，CMOS 影像感測元件 1％。



