客戶Vanmoof進入破產程序 宣徳、太康精密：積極保全債權

荷蘭電動自行車商 Vanmoof 經荷蘭當地法院，批准轉辦破產程序，供應商宣德 (5457-TW) 及太康精密 (6833-TW) 今 (19) 日晚間均公告，將委任律師，循法律程序保全債權，營運則不受影響。

宣德及太康精密的客戶 Vanmoof Asia Ltd. 之母公司 VANMOOF GLOBAL HOLDING B.V. 爆發財務危機，荷蘭阿姆斯特丹地方法先前已批准其申請暫停付款，現在進一步批准轉辦破產程序，並指派兩位破產管理人。

據了解，目前破產程序僅要求荷蘭公司 VanMoof Global Holding B.V., VanMoof B.V. 及 VanMoof Global Support B.V. 之債權人申報債權，VanMoof Asia Ltd. 尚未包含在上述公司內。

宣德表示，初估損失金額為美金 503.8 萬元、約新台幣 1.56 億元，為保障股東最大權益，將持續關注事件發展，並將委請管轄地律師採取相對因應措施，積極追蹤案件進度及保全債權。

宣德指出，此次損失金額佔合併總資產之 0.8%，無礙整體營運與未來擴展策略，最終實際損失金額，將視後續保護程序而定。至於相關認列的時程，將完全恪遵會計師之專業獨立意見、與主管機關之相關規定。

太康精密表示，對 VanMoof Asia 應收帳款金額為 8.14 億元，已委請荷蘭當地律師及台灣律師採取相對因應措施，並持續追蹤案件進度，積極保全債權以維護公司權益。

太康精密強調，目前因主要營業項目連接器業務成熟，主要銷貨客戶多為長期合作之國際大廠接單情況穩定，VanMoof Asia Ltd. 帳款可能無法收回一事，尚不影響公司目前財務業務及資金周轉狀況。