鉅亨美股雷達：通膨減緩現象提振股市 特斯拉財報備受關注

美股重要看點：

美股周三 (19 日) 盤前小幅走高，道瓊指數前一天連續 7 個交易日上漲，為自 2021 年 3 月以來最長的連漲紀錄。

美股第二季財報繳出好的開局。FactSet 數據顯示，在已公布業績的標普 500 指數公司中，82% 的業績超出預期。 對於許多投資者來說，最近的連續上漲支持了軟著陸的情況。 在上周令人鼓舞的通膨數據公布後，這一前景受到了關注。

英國周三公布了最新通膨數據，6 月消費者價格指數 (CPI) 年增 7.9%，較 5 月份的 8.7% 大幅下降，也低於經濟學家預期的 8.2%。此舉預計減緩英國央行面臨的升息壓力，推動英國及歐洲股市走強。

Palatine Asset 駐巴黎高級投資組合經理 Bruno Vacossin 表示：「很明顯，全球最新的通膨數據，如今天的英國、早些時候的美國或歐洲，都顯示出寬鬆趨勢，這正在減輕利率壓力。」

《路透》發布的最新調查顯示，多數經濟學家仍認為，下周將是聯準會 (Fed) 本輪緊縮周期的最後一次升息。

英國競爭監管機構周三 (19 日) 表示，已暫時批准博通 (AVGO-US) 以 690 億美元收購 VMware (VMW-US) 的交易，並補充說，這不會削弱關鍵電腦伺服器產品供應的競爭。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 6 月營建許可 (萬戶)，預期 150，前值 149.1。

美國 6 月新屋開工 (萬戶)，預期 148，前值 163.1。

重要個股動態：

1. 微軟 (MSFT-US)

微軟周二公布生成式人工智慧 (AI) 系統 Office 365 Copilot 的定價，企業用戶月費 30 美元，比基本版 Office 365 高約 36%，代表微軟長期收入有望大進補，股價應聲登上歷史新高。

對投資人來說，AI 是否能真正成為企業獲利和營收的驅動力，是本財報季的觀察重點，尤其在知名企業股價處在歷史高點、超越長期平均本益比的情況下更是如此。

那斯達克 100 指數預估本益比為 27 倍，高於 10 年平均值 20.8。

MSFT 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. 特斯拉 (TSLA-US)

特斯拉將於美東時間周三美股盤後公布第 2 季財報。華爾街預估，特斯拉上季營收將達到 245 億美元，每股收益為 0.82 美元。

特斯拉的成績單通常會在市場引發不小騷動。自 5 月底以來，特斯拉股價累計上漲逾 55%，市值也增加超過 300 億美元。

自去年年底以來，特斯拉發起一波「價格戰」，頻繁調整電動車售價，目的是刺激電動車需求，並保持競爭優勢。當然，降價策略也確實奏效了，特斯拉第 2 季交車量達到 46.6 萬輛，優於華爾街預測，並打破歷史紀錄。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. Nvidia(NVDA-US)

美銀全球研究 (BofA Global Research) 越來越看好輝達 (Nvidia) 的人工智慧 (AI) 晶片需求。

美銀分析師 Vivek Arya 周二對輝達重申「買進」評級，並將目標價自 500 美元上調至 550 美元。

「雲端 / 企業對 AI 的支出正推動對輝達加速晶片的需求。在加速器領域，輝達可以保持主導地位。」他補充表示，輝達在先進的 AI 半導體市場上約有 75% 市占。