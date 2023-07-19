〈盤前要聞〉AI、財報傳捷報美股全數收紅 台股可望跟進走強

美股銀行股財報釋出好消息，輝達、微軟 AI 加持下續揚，帶動美股四大指數全數收紅，台指期夜盤也由黑翻紅上漲 51 點，法人認為，儘管台股昨日下挫百點，但 AI、財報等利多消息助攻下，指數走勢可望跟進走強。

美股道瓊指數 18 日上漲 1.06%，收 34951.93 點，那斯達克指數上漲 0.76%，收 14353.64 點，標普 500 指數上漲 0.71%，收 4554.98 點，費城半導體指數上漲 0.13%，收 3842.36 點；台指期夜盤上漲 51 點至 17271 點。

國內外新聞方面，微軟公布生成式 AI 系統 Office 365 Copilot 的定價，此產品是微軟和 OpenAI 合作成果，企業用戶的月訂閱費用為 30 美元，比普通版的每月 22 美元的定價高出約 36%，股價締造歷史新高紀錄。

輝達受惠華爾街調高目標價，股價上漲 2.22% 至 474.94 美元，改寫歷史新高，花旗分析師預期輝達在市場中佔據主導地位，有望持續在競爭中遙遙領先，將其目標價從 420 美元驟升至 520 美元，樂觀的情況下甚至可達 600 美元。

《印度時報》(Times of India) 報導指出，印度南部卡納塔卡邦省 (Karnataka) 政府表示，鴻海集團 (2317-TW) 將斥資 880 億盧比 (超過 10 億美元) 在當地設廠，用來生產 iPhone 零件。

仁寶 (2324-TW) 董事會決議將參與子公司鵬寶科技以原股東暨特定人身分參加康舒 (6282-TW) 的現金增資，強化產品間垂直整合效益，未來也有機會擴大業務版圖。

聯發科 (2454-TW) 旗下小金雞達發 (6526-TW) 董事長謝清江表示，達發 4 月下旬正式通過證交所上市審核，預計 10 月下旬掛牌上市；展望今年，看好營運逐季上揚，尤其第四季在新品導入量產下，將是今年最高峰。

台灣碳權交易所 17 日召開發起人會議及第 1 屆首次董事會，會中推舉證交所董事長林修銘出任董事長。台灣碳權交易所敲定於 8 月 7 日在高雄正式開幕營運，採北高雙軌制運作。