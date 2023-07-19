Mobileye發布全球首個純視覺智能車速輔助系統，艾斯摩爾估全年營收激增30%!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 22 分)

■ 道瓊指數：上漲 44，漲幅 0.13% 至 35186。

■ 那斯達克 100 指數：上漲 3.5，漲幅 0.02% 至 15978.25。

■ 標普 500 指數：上漲 1.00，漲幅 0.02% 至 4588.75。

【今日總經數據】今日發布季報的標普 500 成分股如下 (前往完整版清單)：

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二、美股盤前關注重點

1. Mobileye 發布全球首個純視覺智能車速輔助系統：英特爾 (INTC.US) 旗下高級駕駛輔助系統 (ADAS) 供應商 Mobileye (MBLY.US)宣布，推出全球首個車規級的純視覺智能車輔助系統 (Intelligent Speed Assist)解決方案，目前該方案已於歐洲通過測試，也是首個符合歐盟新規要求的解決方案，預期將於今年第四季上車量產。

2. 艾斯摩爾 Q2 淨銷售額達 69 億歐元，上調全年指引：荷蘭半導體設備廠艾斯摩爾 (ASML.US) 今日稍早發布 Q2 季報，季度營收達 369 億歐元，淨利為 19 億歐元，毛利率 51.3%；第二季訂單金額為 45 億歐元，較第一季大增 20%，也高於市場預期的 39.8 億歐元，其中 16 億歐元為 EUV。

ASML 表示，雖然總體經濟依然面臨不確定性，但該公司積壓訂單金額達到 380 億歐元左右，需求基礎堅實，可因應這些短期不確定性，2023 財年營收預估將激增 30%。

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3. 特斯拉歐洲 6 月銷量同比飆一倍：特斯拉 (TSLA.US) 今晚盤後將發布季報，特斯拉今年以來已大漲 138.14%，今日稍早，歐洲汽車製造商協會公布 6 月數據顯示，今年 6 月歐洲新註冊量同比增漲 19% 至 127 萬量；其中電動汽車銷量佔比飆升 55%，柴油車銷量下滑 10%。而特斯拉 6 月於歐洲銷量達 47,606 輛，較去年同期增漲一倍；另外據德國環境部和奧德 - 施普利縣水務局公布的文件顯示，特斯拉正在申請擴建德國電動汽車和電池工廠，特斯拉申請建設電池測試實驗室，回收電池生產廢料。(推薦閱讀：每日更新美股盤前快訊)

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