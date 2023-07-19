市場嚇過頭 Verizon、AT&T自歷史性拋售回彈

Verizon s 和 AT&T 周二 (18 日) 股價上漲，此前報導稱這兩大電信巨頭將開始測試存在鉛污染的站點，導致本周初股票遭大幅拋售。

Verizon (VZ-US) 周二盤中一度漲約 5.2%，而 AT&T (T-US) 盤中上漲 3.4%，但隨後兩檔均出現波動，最終 Verizon 僅收高 2.57% 至每股 32.27 美元，AT&T 轉跌 0.6%，報每股 13.45 美元，但兩檔盤後均約上漲 2%。

AT&T 周一股價創下 30 多年來的最低收盤價，而 Verizon 則跌至 13 年來的最低點。

《華爾街日報》調查顯示，AT&T 留下的電纜含鉛量超過監管單位設定的安全標準。此前新街研究分析師 Jonathan Chaplin 本周估計，若 AT&T 要拆除全美含鉛電纜，恐需耗費 590 億美元。

在電纜含鉛量超標的消息見報後，分析師試圖釐清電信公司潛在的財務責任，導致其股價大跌。花旗集團分析師 Michael Rollins 周一將 AT&T 股票評級自「買進」降至「中立 / 高風險」，隨後摩根大通分析師 Philip Cusick 也採取類似舉措。

Verizon 表示，目前公司正在測試《華爾街日報》報導中提到的各個站點的鉛污染情況。AT&T 也表示正在進行額外的測試。

在含鉛量超標電纜事件驅動的拋售發生前，電信產業因用戶增長放緩，已經歷艱難的一年。雖然疫情大流行期間，各種社交運作保持距離，讓電話與網路服務用戶人數增加，但爾後滲透率已放緩。

分析師認為，這兩檔周一的大跌可能吸引買盤逢低入場，且其股息收益率相當高，應可吸引投資者買進。AT&T 季度派息 28 美分，根據周一收盤價計算，股息收益率達 8.2%，遠高於 S&P 500 指數約莫 1.5% 的收益率。

此外，這類問題並非短時間內就能解決，意味著這些公司可能多年內不會受到財務打擊，例如 Sherwin-Williams (SHW-US)、Conagra Brands (CAG-US) 和 NL Industries (NL-US) 耗費 19 年才同意支付 3.05 億美元來解決含鉛油漆的訴訟。家得寶 (HD-US) 經過 4 年調查才因房屋裝修過程違反鉛安全工作規範，而被勒令支付 2075 萬美元。

根據法庭文件，AT&T 周二表示，在進一步分析之前，還不打算立即自太浩胡 (Lake Tahoe) 移除含鉛電纜。此外，AT&T 也嚴厲批評《華爾街日報》的報導和測試，稱其與 AT&T 委託的專家測試有很大不同。

根據該文件，AT&T 辯稱，含鉛電纜僅佔其網絡的一小部分。在大約 200 萬英哩電纜護套的銅足跡中，含鉛電纜占比不到 10%。

AT&T 律師代表之一表示，這些有爭議的電纜應該保留在原處，以便任何合格且獨立的利益相關方，包括美國環境保護局 (EPA) 進行進一步分析，且由客觀的科學證據在法庭上爭論這些電纜的安全性，而非讓聳動的媒體左右輿論。

因此，電纜含鉛超標的問題或許不會衝擊短期財務表現，這可能是投資者經歷周一大跌後，周二轉念的另一個原因。