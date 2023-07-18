鉅亨速報 - Factset 最新調查：王品(2727-TW)EPS預估下修至15.8元，預估目標價為400元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對王品(2727-TW)做出2023年EPS預估：中位數由15.97元下修至15.8元，其中最高估值18元，最低估值14.93元，預估目標價為400元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年
最高值 18 19.81
最低值 14.93 16.74
平均值 16.21 17.82
中位數 15.8 16.91

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年
最高值 24,066,000 30,097,000
最低值 21,739,000 23,704,000
平均值 22,968,000 26,337,330
中位數 22,981,000 25,211,000

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 5.15 -1.4 4.61 4.77
營業收入
(單位：新台幣千元)		 18,321,041 17,196,937 15,233,747 16,232,208

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2727/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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