〈台股盤中〉電子權值股無力 多頭熄火跌逾百點 失守月線

電子權值股疲軟、傳產走跌，拖累台股今 (30) 日開低走低，盤中一度重挫近 150 點，低點下壓 16792.34 點失守月線關卡，但在貨櫃股、汽車族群支撐下，跌勢略有收斂，但盤中仍重挫逾百點。

晶圓雙雄台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW) 同步在平盤下震盪，IC 設計指標股聯發科 (2454-TW) 盤中跌逾 1%，電子權值股無力，加上今天共 12 檔個股進行除息交易，拖累大盤指數開低走低。

航運族群中的長榮 (2603-TW) 今天除息，除息參考價 85 元，早盤股價以 91.9 元開出後就直奔漲停，盤中股價暫時鎖在 93.5 元，朝填息之路邁進；長榮漲停也順勢拉抬陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW) 走揚，盤中分別有 2%~3% 的漲幅。

AI 概念股熱度不減，緯穎 (6669-TW) 盤中同樣攻上漲停，股價暫收在 1420 元，緯創 (3231-TW) 在買單簇擁下，盤中強漲逾 7%，家登 (3680-TW)、台光電 (2383-TW)、精誠 (6214-TW) 等也在買盤挹注下，推升股價走揚。

造紙族群股價轉弱，正隆 (1904-TW)、永豐餘 (1907-TW)、華紙 (1905-TW)、榮成 (1909-TW) 盤中各有 1% 以上跌幅，寶隆 (1906-TW)、士紙 (1903-TW) 則在平盤上下震盪。

汽車類股中，百達 - KY(2236-TW)、帝寶 (6605-TW) 盤中漲逾 3%，艾姆勒 (2241-TW)、三陽工業 (2206-TW)、裕隆 (2201-TW)、麗清 (3346-TW) 則有 2% 以上漲幅。

觀光股族群的王品 (2727-TW)、鳳凰 (5706-TW)、雄獅 (2731-TW)、晶華 (2707-TW)、華園 (2702-TW) 在賣壓調節下盤中股價也有 1% 以上的跌幅。