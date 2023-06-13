王品擘畫「千億市值」計畫 拚營收每年增2成

連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 董事長陳正輝今 (13) 日最新表示，目前市值約 260 億元，內部最新擘畫「千億市值」長期計畫，若未來每年營收成長 20%，預計約 8-9 年可達到市值 1000 億元里程碑，屆時，將處在競爭對手難以超越的地位。

陳正輝指出，台灣餐飲市場規模達 8600 多億元，王品市占僅約 2%，成長空間還很大，接下來將全力投注資源在發展國內市場。

隨著在火鍋、燒肉業態快速布局，王品估算兩大業態在全台市占已均達 10%，但陳正輝認為，在善用集團供應鏈能量的優勢下，展店可越來越快，還可以多品牌垂直搶市占，中長期兩大業態市占均設下全台市占 30% 目標。

王品設有五大事業群，包括精緻餐飲、休閒餐飲、火鍋、泛中餐和快食尚，尤其近年主軸在深耕火鍋、鐵板燒和燒肉，樂觀看台灣市場前景，上半年已新增 30 店，全年目標增 50 家店點，7 月將新開高價鍋物新品牌，後續還有砂鍋粥、韓式燒肉等新品牌確定登場，既有品牌展店和開新品牌雙主軸同時進行。

另一方面，陳正輝說，王品均採直營模式，不過，未來併購、代理國外品牌都是可能的發展方向，已有國外合作對象在談。

對於中國市場，陳正輝認為，先持盈保泰，暫不會有明顯積極的資源投注。