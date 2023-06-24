〈Q3產業景氣前瞻〉餐飲業今年少有淡月 低基期有利旺季旺上加旺

暑期內需旺季到來，為因應熱絡的市況，連鎖餐飲業者已陸續啟動大規模展店計畫，包括漢來美食 (1268-TW)、乾杯 (1269-TW)、王品 (2727-TW)、瓦城 (2729-TW)、六角 (2732-TW) 旗下王座 (2751-TW) 等；由於去年第三季具低基期效應，外食需求更甚疫前熱絡，再加上各業者營運規模擴大，餐飲業今年以來不僅幾乎沒有淡月，旺季更旺上加旺。

漢來美食第二季起已迎來展店潮，6 月底旗下小金雞新品牌「溜溜酸菜魚專賣店」，將開出旗下首個街邊據點，接著也將陸續插旗北高雄裕誠、富民商圈，從商場走向街邊，深入社區市場，增發展新動能。

而漢來美食今年重大發展里程碑落在第四季，隨著集團的台北南港漢來大飯店開出，將一口氣進駐 7 家餐廳，包括升級版的海港自助餐廳，以及

可容納 120 桌以上的超大型無樑柱宴會廳，另有 2 家高檔火鍋和牛排餐廳明年初開出，營運規模擴大無虞。

王品預計 7 月將新開高價鍋物新品牌，後續還有砂鍋粥、韓式燒肉等確定登場；而王品截至第二季已確定開出 40 家新門店，全年目標淨增 50 家順利達標應無虞。

瓦城同樣強調將不斷深耕台灣市場，今年確定全台新開 18 家據點，包括 9 家時時香、4 家瓦城、2 家非常泰、1 家 1010 湘，而併購的新品牌樂子 (theDiner) 於 7 月揮軍中台灣插旗。

外界解讀，瓦城在併購樂子後，朝西式餐飲市場拓展觸角值得期待。

而王座表示，接下來將先全力發展既有品牌，全台預計新開 6-8 家新店點，甫代理的韓國橋村炸雞 8 月開出全台首店，未來也將開放加盟。

餐飲業多半認為，由於去年第三季具相對的低基期，且外食需求在壓抑近 3 年後大幅湧現，更甚疫前熱絡；而隨著各業者展店動能加大，餐飲市況不僅今年的淡月並不明顯，看好暑期旺季更是樂觀。