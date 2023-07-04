〈台股盤後〉電子股維繫多頭動能 漲56點收17140點守住月線

美股四大指數收紅，台股今 (4) 日在電子權值股、綠能、電腦族群支撐下，帶動指數終場上漲 56.57 點，收在 17140.77 點，守住 10 線及月線關卡，成交量 3764.84 億元。

電子權值股走勢分歧，台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW)、鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 終場漲逾 1%，大型電子股上漲也支撐今天大盤多頭力道。

緯創 (3231-TW) 今天成交量逾 10 萬張，股價盤中攻上漲停突破百元關卡，收在 105 元，英業達 (2356-TW)、廣達 (2382-TW)、神達 (3706-TW)、新唐 (4919-TW)、聯亞 (3081-TW)、統新 (6426-TW) 在買單敲進下，推升股價也有 2~6% 不等的漲幅。

電腦股中晟銘電 (3013-TW)、迎廣 (6117-TW)、技嘉 (2376-TW) 先後攻上漲停，華擎 (3515-TW)、樺漢 (6414-TW)、永崴投控 (3712-TW) 今天股價也同步收紅。

綠能股也是資金鎖定標的，森崴能源 (6806-TW)、佳龍 (9955-TW)、泓德能源 (6873-TW)、日友 (8341-TW) 股價終場也同步收紅。

航運股中，今天進行除息交易的陽明 (2609-TW) 爆出逾 16 萬張的成交量，股價攻上漲停鎖在 54.2 元，長榮 (2603-TW) 終場也有近 3% 漲幅；其他包括裕民 (2606-TW)、四維航 (5608-TW) 也在買單敲進下，帶動股價收紅。

光電族群中牧德 (3563-TW)、宏齊 (6168-TW)、大立光 (3008-TW) 終場大漲逾 4%；面板雙虎的友達 (2409-TW) 上漲 1%、群創 (3481-TW) 也在平盤上整理。

觀光股表現相對疲弱，寒舍 (2739-TW) 大跌逾 6%，雲品 (2748-TW)、雄獅 (2731-TW) 大跌逾 3%，鳳凰 (5706-TW)、王品 (2727-TW)、華園 (2702-TW)、夏都 (2722-TW)、晶華 (-TW) 也有 2% 的跌幅。

