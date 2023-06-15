王品陳正輝：跌落低谷反敗為勝 達三大里程碑

連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 今 (15) 日召開股東會，順利完成董事改選，董事長陳正輝表示，今年營收、獲利和門店數都可望創下新歷史紀錄，而「王品瘋美食 APP」與子公司「萬鮮」表現穩健亮眼，也成為發展新動能，樂觀看集團未來營運。

陳正輝指出，今年營收、獲利和門店數均有望創新高紀錄，3 大里程碑同步達標，樂觀看集團未來發展。

陳正輝向股東強調，台灣很少有企業能像王品一樣，跌入低谷後又迅速反敗為勝，主要是因採「多品牌」策略，深耕台灣市場有成。

王品截至第二季確定開出 40 家新門店，全年新開 50 家可望順利達標，而下半年將續開 1-2 個新品牌。

陳正輝並與股東分享近來三大里程碑，第一，至 5 月底於全台門店數達到 310 家，再創集團高峰，尤其「石二鍋」和「12 MINI 快煮鍋」合計達 100 家，搶下台灣火鍋品牌市占。

第二，王品集團今年滿 30 周年，「王品瘋美食 APP」會員突破 324 萬人，以台灣就業人口 1150 萬人換算，已占 28%，目前已有 40% 營收來自瘋美食會員。

第三，子公司「萬鮮」跨足零售市場，日前成功以王品嚴選、西堤牛排、石二鍋 3 大品牌的 5 支商品獲業界譽為「食品界米其林」的 2023 年「風味絕佳獎章 (Superior Taste Award)」，展現品牌轉化為零售商品的實力。

在多重業績動能挹注下，陳正輝樂觀看今年會有很好的表現。

而王品也通過新任董事改選，策略性選任新任董事樂恆投資公司，新任獨立董事 4 人分別為國立政治大學商學院副院長邱奕嘉、中信法律事務所主持律師吳紹貴、勤敏會計師事務所持會計師簡敏秋，以及前台灣飛利浦董事長兼總經理陳百州。

王品表示，新任獨董具備專業背景和深厚產業經歷，有助提升公司營運管理、經營績效。

王品股東會中通過股利政策，每股發放現金股利 3.86 元，並首度配發股票股利 1 元，每股共配發股利 4.86 元，創近 5 年高點。