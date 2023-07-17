鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞昱(2379-TW)EPS預估下修至19.19元，預估目標價為390元

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對瑞昱(2379-TW)做出2023年EPS預估：中位數由19.3元下修至19.19元，其中最高估值23.19元，最低估值16.68元，預估目標價為390元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 23.19 30.29 35.41
最低值 16.68 21.6 29.18
平均值 19.49 26.51 31.07
中位數 19.19 26.77 30.05

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 109,625,000 125,031,000 133,170,530
最低值 94,960,170 105,450,000 113,046,000
平均值 99,331,650 114,018,040 123,522,070
中位數 98,822,000 114,140,250 125,680,000

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 31.62 33 17.24 13.36
營業收入
(單位：新台幣千元)		 111,789,791 105,504,286 77,759,470 60,744,006

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2379/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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