永立榮7/20登戰略新版 治療勃起障礙新藥下半年展開一期臨床

羊水幹細胞新藥廠永立榮生醫 (6973-TW) 將於周四 (20 日) 登錄戰略新版，每股參考價 31 元，董事長簡奉任今 (18) 日表示，公司營運採新藥開發與銷售醫美保養品雙軌策略，其中治療勃起功能障礙新藥預計下半年展開一期臨床。

永立榮核心技術為羊水幹細胞分離與培養，進一步發展出新藥與醫美保養品；羊水幹細胞來源為懷孕 16-20 週的孕婦，進行羊膜穿刺產檢時所取得的羊水。永立榮也是目前台灣唯一擁有分離與培養羊水幹細胞技術與專利，且經 TFDA 臨床試驗 GTP 訪查的生醫公司。

新藥開發方面，永立榮鎖定兩項適應症，分別為治療勃起功能障礙與治療乾眼症，其中，治療勃起功能障礙新藥是將羊水幹細胞做成注射劑，預計本季會提出人體臨床試驗申請後展開一期臨床，並在輔大與北醫收 12 名受試者。

永立榮引用研調機構數據指出，全球共有 3.2 億人有勃起功能障礙，其中有 5 分之一的人服用威而鋼、犀利士等藥物後仍無法獲得改善，其主要原因包含神經性與糖尿病患者，也是永立榮鎖定的臨床試驗治療族群。

總經理黃效民補充，該一期臨床試驗完成後，目標是啟動授權並與授權夥伴在美國與台灣展開二期臨床試驗。

治療乾眼症新藥部分，永立榮是將羊水幹細胞進一步做成外泌體 (exosome) 後再製成眼藥水，期望目標達到治療與抗發炎，目前正在進行製程優化，預計今年會與美國法規單位諮詢，明年完成動物試驗並在美國申請一期臨床。

銷售醫美保養品方面，簡奉任表示，是利用鹿的羊水幹細胞做成外泌體保健品，未來國內市場會與麗豐克麗緹娜合作，預計年底前完成簽約後，整合雙方通路；海外則會開發歐美通路。

永立榮成立於 2015 年 9 月，資本額 2.955 億元，簡奉任家族持股約 30%，麗豐 - KY(4137-TW) 為第三大股東，持股 10.35% 並有一席董事席次，另外還有生技創投 MaxPro 等法人股東。