〈貴金屬盤後〉PPI增幅減緩 金價登上近一個月高點

黃金期貨周四 (13 日) 漲至一個月高點，白銀更漲至兩個月最高價，繼 6 月 CPI 後，美國 6 月生產者物價指數 (PPI) 增幅也趨緩後，美元應聲走軟，並支撐貴金屬價格。

8 月交割的紐約黃金期貨收盤上漲 2.10 美元或 0.1%，報每盎司 1963.80 美元，為 6 月 16 日以來最高。

美國周四公布ㄝ 6 月 PPI 上揚 0.1%，低於市場預估的 0.2%，為經濟步入通膨減緩 (disinflation) 階段提供更多證據。

前一日，美國公布 6 月 CPI 年增率從 5 月的 4% 減速至 3%，回到 2021 年 3 月的水準，低於分析師預估的 3.1%。

ICE 美元指數 (DXY) 周四下跌近 0.7% 至 99.866，跌破 100 整數關卡，並觸及逾一年低點，美元貶值提高了黃金對海外買家的吸引力。同時，10 年期美債殖利率下降至 3.877%，代表持有黃金這類不孳息資產的機會成本下降。

Blue Line Futures 首席市場策略師 Phillip Streible 說：「我們看到黃金市場大漲。黃金有機會漲回每盎司 2000 美元，但我們需要克服很多道不同的阻力點。」

德國商業銀行表示，市場正在調整預期，認為聯準會 (Fed) 連兩次升息的機率降低，因而帶動金價反彈。

利率期貨市場顯示，市場普遍預測 7 月底會升息，但預測未來升息的機率下滑。在高利率環境中，持有不孳息黃金，機會成本也會隨之提高。

Kitco 資深分析師 Jim Wyckoff 說：「美國溫和的通膨報告，讓市場預期 Fed 升息工作大致上已經完成。這對大宗商品市場是利多，包括貴金屬。」

美國周四另公布，上周初領失業救濟金人數意外下滑，代表勞動力市場依然緊俏。

追蹤黃金市場 20 年的獨立顧問 Chintan Karnani 說，交易員預期升息已近尾聲，讓美元大受打擊。亞洲貨幣兌美元過去兩天回升，就是建立在美元即將出現長期頂部的預期上，反映對未來利率預期正在大幅下滑。

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