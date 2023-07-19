〈貴金屬盤後〉押注Fed再升息一次就暫停 黃金漲逾1%、登六周高

黃金期貨周二 (18 日) 勁揚逾 1%，登上六周高點，投資人從美國近期經濟數據中推測聯準會 (Fed) 將在不久後暫停升息，導致美元和美債殖利率雙雙走低，貴金屬價格獲得支撐。

8 月交割的紐約黃金期貨收盤上漲 24.40 美元或近 1.3%，報每盎司 1980.80 美元，是 6 月 6 日以來最高價。

美元正徘徊在逾一年低點附近，使海外買家更願意買進美元計價的黃金，白銀、原油等大宗商品也連袂走高。

ICE 美元指數 (DXY) 周二上漲 0.2% 至 100.03，但本月迄今下跌 2.8%。

美債殖利率連續第二個交易日走低，10 年期美債殖利率報 3.78%，下滑 2 個基點。

Kitco 資深市場分析師 Jim Wyckoff 說：「如果接下來的數據顯示，Fed 本月升息後就會停止升一。黃金一定能突破每盎司 2000 美元。」

美國周二公布，6 月零售銷售增幅不如預期，儘管消費者支出仍展現韌性。此數據令人預期 Fed 今年底前立場不再如先前鷹派，有利於金價。

但 Wyckoff 說，假如 Fed 抗通膨態度仍強硬，金價仍可能測試每盎司 1900 美元。

交易員普遍預期 Fed 下周將升息 1 碼 (25 個基點)。黃金本身不孳息，當央行升息，會提高持有黃金的機會成本。

City Index 市場分析師 Fawad Razaqzada 說：「黃金已經到達約每盎司 1980-1985 美元的關鍵技術領域，這是之前獲得支撐也遭遇阻力的水準。如果多頭想看見金價重返 2000 美元以上，要先突破這個關卡。」

FXTM 市場分析經理人 Lukman Otunuga 說：「黃金市場未來幾天可能出現新的波動，投資人此刻關注的不只是美國經濟數據，還有企業財報，後者可能影響整體市場信心。」

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