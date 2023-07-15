〈貴金屬盤後〉押注7月將是Fed最後一次升息 金價周漲1.7%三個月最強

黃金期貨周五 (13 日) 連四日上漲，本周累計上漲 1.7%，創 4 月迄今最佳單周表現，主因是本周公布的消費者物價指數 (CPI) 和生產者物價指數 (PPI) 均顯示通膨降溫，加深市場對聯準會 (Fed) 本月升息後暫停緊縮的預期，抑制美元並拉抬金價。

8 月交割的紐約黃金期貨收盤微漲 60 美分或不到 0.1%，報每盎司 1964.40 美元，連續第四個交易日上漲。

黃金期貨本周上漲 1.7%，為 4 月 6 日為止一周以來最大漲幅。

美國本周公布，6 月 CPI 年增幅趨緩至於兩年最小，6 月 PPI 幾乎文風不動，代表經濟正步入通膨減緩 (disinflation)，也促使投資人押注 Fed 升息周期即將告終。

RJO Futures 資深市場策略師 Daniel Pailonis 說：「由於通膨回落，對未來升息的預期也減弱，帶動金價本周上漲。金價短期內將盤整，如果 Fed 開始透露不再需要進一步升息，金價就能進一步上漲。」

美債殖利率回升，加上美元小幅回升，抑制金價周五的漲幅。黃金本身不孳息，殖利率上揚會提高持有黃金的機會成本。

ICE 美元指數 (DXY) 周五小漲 0.2% 至 99.916，但本周累計下挫逾 2%，並觸及 2022 年 4 月以來最低點。

Exinity Group 首席市場分析師 Han Tan 說，不孳息的黃金上漲，顯然是預期 Fed 本月將宣布自 2022 年 3 月開始一連串緊縮的最後一次升息。

他預測，假如上述假設獲得證實，現貨黃金可能在本月底回升到每盎司 2000 美元整數關卡之上。但另一方面，假如聯邦公開市場委員會 (FOMC)7 月底的措辭打消市場對升息即將結束的預期心理，黃金近期漲勢將回吐，除非投資人有信心繼續與 Fed 對作。

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