台灣醫療科技展11/30登場 瞄準AI、大健康商機

生技展將在月底登場，而另一醫療盛事台灣醫療科技展，將在 11 月 30 日至 12 月 3 日舉行，瞄準 AI 醫療與大健康應用商機，吸引多家科技廠共襄盛舉，參展規模將比去年倍數成長，上看 2500 個展位。

亞太最大醫療盛事台灣醫療科技展去年參觀人次創下 18 萬人次，今年 AI、大數據、雲端、 超級電腦技術爆發，更帶動國內外熱烈參展，瞄準 AI 在醫療與大健康應用商機，將展出最新人工智慧醫療解決方案。

2023 台灣醫療科技展共有三大主題，包括智慧醫療、精準醫療、全齡健康，規模上看 2500 個展位，包括醫院、科技業到生技業參展成長超過 120%，不僅醫學中心到齊，還有區域 / 地區醫院、專科醫院超過 70 多家醫療機構參與，呈現台灣頂尖醫療技術、臨床應用與創新驗證，提供國內外企業合作與採購商洽機會。

醫療為 AI 最具市場爆發力的應用，結合台灣醫療優勢，國內科技業包括緯創 (3231-TW)、廣達 (2382-TW)、華碩 (2357-TW)、佳世達、宏碁、英華達等早有布局，也將在年底展會展出最新運算平台和智慧醫療科技產品。

此外，看中台灣 AI 運算力及醫療能量， 國際大廠 Intel、Microsoft、NVIDIA、Oracle 也擴大投入參展拓展台供應鏈合作，並積極物色 AI 醫療創新團隊合作，預計將可看到創新 AI 醫療晶片、AI 賦能的高效診斷軟體、還有 Ghat GPT 的最新醫療應用。

台灣醫療科技展已成為亞太數位醫療採購指標， 距離展出還有近半年，不少亞太大型醫院與集團、經銷代理商已先遣商貿代表，探詢包括數位醫療、精準檢測還有專科建置解決方案。