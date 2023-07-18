〈台股盤中〉AI族群賣壓出籠 波段新高反轉跌近百點

台股今 (18) 日早盤 AI 族群強勢上攻，帶領大盤開盤上漲 67 點、站上 17401.59 點，寫下波段新高，不過隨後賣壓出籠，AI、網通族群挫跌，指數紅轉黑、震盪逾 200 點，一度大跌超過 150 點，預估成交量將放大至 5648 億元。

電金權值股表現平平，台積電 (2330-TW) 挫跌 1%，中華電 (2412-TW)、和泰車 (2207-TW) 跌幅也超過 1%，緯創 (3231-TW) 下跌 3.58%，廣達 (2382-TW) 早盤漲近半根、盤中漲幅收斂至 2% 以下，英業達 (2356-TW) 也由漲停收斂至 3.4%。

高價股表現相對穩健，信驊 (5274-TW) 上漲近 3%，世芯 - KY (3661-TW) 上漲 2%，川湖 (2059-TW) 穩住跌幅反彈上漲 9% 以上， 鈊象 (3293-TW)、譜瑞 (4966-TW) 漲逾 2%，材料 (4763-TW) 漲近 2%，AES (6781-TW) 跌逾 3%，緯穎 (6669-TW)、富邦媒 (8454-TW)、健策 (3653-TW) 跌超過 1%。

網通族群經歷強漲後今日跌勢兇猛，明泰 (3380-TW)、合勤控 (3704-TW) 跌逾半根，台揚 (2314-TW) 跌 4% 以上，展達 (3447-TW)、智易 (3596-TW) 跌 3% 以上，星通 (3025-TW)、正文 (4906-TW)、耀登 (3138-TW) 跌逾 2%，仲琦 (2419-TW) 從逼近漲停到翻黑下挫 1.3%。

AI 概念族群盤中豬羊變色，神達 (3706-TW) 自漲停跌回平盤，宏碁 (2353-TW) 從漲停收斂至 5%，光寶科 (2301-TW) 盤中重挫一度逼近跌停，金像電 (2368-TW)、緯穎、台達電 (2308-TW) 也由紅翻黑，華星光 (4979-TW) 打入跌停。