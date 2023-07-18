中國又有銀行調降存款利率 降低銀行負債成本

中國自 7 月以來，新疆塔城農商銀行、湖北麻城農商銀行、桐廬恒丰村鎮銀行等十餘家銀行發布公告，宣布調整存款利率，顯示中國調降存款掛牌利率的陣營持續擴大。

據《中國證券報》報導，桐廬恒丰村鎮銀行在週一（17 日）發布公告，表示即日起調整人民幣存款利率，活期存款利率調整後為 0.25%，1 年期、3 年期、5 年期定期存款利率分別為 2.05%、3.05%、3.05%。

新疆塔城農商銀行表示，為順應利率市場化改革趨勢，自 7 月 15 日起調整活期存款、整存整取、個人通知存款等部分存款掛牌利率。1 年期定期存款下調 15 個基點至 1.95%，3 年期定期存款調低 30 個基點至 2.90%，5 年期定期存款調降 20 個基點至 2.80%。

湖北麻城農商銀行自 7 月 15 日起也調整活期存款、協定存款、通知存款和部分定期存款商品的利率，1 年期定期存款利率降至 1.90%，3 年期、5 年期定期存款利率分別下調至 2.85%、2.90%。

去年 9 月以來，多家銀行陸續調整存款掛牌利率。業界人士認為，降低銀行負債成本與穩定息差，是銀行下調存款掛牌利率的主要原因。

華創證券首席固收分析師周冠南表示，存款利率下調有利於進一步緩解銀行體系負債壓力，提升淨息差空間。

展望未來，業界人士說，存款利率仍可能進一步下調。中國人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾也在 7 月 14 日表示，將繼續深化利率市場化改革，持續發揮存款利率市場化調整機制的重要作用，指導利率自律機制維護好存款市場競爭秩序，穩定銀行負債成本，增強金融體系持續支持實體經濟的能力。