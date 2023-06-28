中國存款利率一降再降 跨城存款「特種兵」急尋利率高地

「我大概是瘋了，1 天內來回 2,000 公里來存款，不過現在真香。」中國在經歷 5、6 月存款利率密集調降後，為了尋找更高利率，夏飛（化名）從上海飛往貴州去存款。從她曬出的存單可看到，貴州銀行的某愛心存產品期限五年，協議利率高達 4.3%。

夏飛算了一筆賬，在外地存入定期存款人民幣（下同）50 萬元，年化利率 4.3%，五年後收益約 10.76 萬元；而本地年化利率最高在 3.3% 左右，五年後收益約 8.25 萬元，兩者相差 2 萬元左右，即便她把來回機票考慮在內，還是划算。

據《第一財經》報導，和夏飛一樣的跨城存款「特種兵」不在少數。銀行密集下調存款利率，促使民眾跨城尋求存款利率高地。

近期以來，國有銀行、股份行等主流商業銀行的存款利率，基本告別「3%」時代，但部分區域中小銀行調降節奏「慢一拍」，仍保有部分高利率商品。

從網傳跨城存款攻略可看出，貴州、四川、廣西等多地中小銀行成為跨城存款熱門目的地。據不完全統計，目前一些中小銀行五年期存款利率最高可達 4.3%，三年期存款利率最高可到 3.9%。

不過，跨省存款仍有重重條款限制，多數銀行規定存戶要去線下網點開卡，少數對存款起存金額有一定要求。夏飛說，民眾在跨省存款前，通常會先確定目標銀行，大多數銀行要求民眾前往網點。他們會提前和客戶經理聯繫，了解具體手續和辦理資料。

在實際操作中，中小銀行存款並非完全安全。業界人士說，一般而言，中國儲戶都可以享受「50 萬保底 + 清算受償」。2015 年 5 月上路的《存款保險條例》規定，存款保險限額償付，最高償付金額為 50 萬元…… 同一存款人在同一家投保機構所有被保險存款賬戶的本金和利息合併計算金額，落在最高償付限額以內者，實行全額償付；超出的部分，依法從投保機構清算財產受償。

此前一些村鎮銀行並未直接接入央行結算系統，而是由發起行或其他行代理接入，有一定非法操作空間。例如，此前河南、安徽五家村鎮銀行受不法股東操控，透過內外勾結、利用第三方平台以及資金掮客等方式，吸收民眾資金，且賬外吸收的資金，未繳納存款準備金，也未繳納存款保險費。