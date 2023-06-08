中國五大國有銀行證實市場傳聞 今調降存款利率

中國大型銀行繼去年 9 月下調存款利率後，工商銀行 (01398-HK) 、農業銀行 (01288-HK) 、建設銀行 (00939-HK) 、中國銀行 (601988-CN) 及交通銀行 (601328-CN) 等五大國有銀行周四（8 日）再度調降存款利率，其中活期存款利率從 0.25% 降至 0.2%，業界人士認為，不排除其他銀行跟進。

據《華爾街見聞》報導，工商銀行、農業銀行、建設銀行、中國銀行及交通銀行等五大國有銀行周四再度下調存款掛牌利率。其中活期存款利率從 0.25% 降至 0.2%，2 年期定期存款利率調低 10 個基點至 2.05%，3 年期定存利率調降 15 個基點至 2.45%，5 年定期存款利率下調 15 個基點至 2.5%。

《彭博》曾在周二披露，消息人士說，中國銀行、工商銀行及交通銀行等國有銀行上周被要求調低一系列商品的利率，包括把活期存款下調 5 個基點，至少把三年與五年定期存款利率調降 10 個基點。當局透過央行利率自律機制傳達這項要求，且此要求不具強制性。知情人士表示，銀行業者正在評估上述要求，最快本周就會調整利率。

除了活期與定期存款掛牌利率，大型銀行也調降大額存單利率。農行手機應用程式（App）顯示，6 月 7 日，1 個月、3 個月期大額存單利率均為 1.6%，6 個月大額存單利率為 1.8%，1 年期大額存單利率為 2%，2 年為 2.5%，3 年為 3.1%。

6 月 8 日，農行 1 個月、3 個月、6 個月、1 年期大額存單商品利率未有變化，2 年期大額存單降至 2.35%，3 年期降至 2.9%。

另外，工行手機 App 顯示，6 月 7 日，1 個月、3 月期大額存單利率均為 1.6%，6 個月大額存單利率為 1.8%，1 年期大額存單利率為 2%，2 年為 2.5%，3 年為 3.1%。6 月 8 日，2 年期、3 年期也分別降至 2.35%、2.9%。

華泰證券分析師沈娟表示，銀行下調存款率，有助於壓低負債成本。去年以來，中國持續出現存款定期化趨勢，且受海外升息影響，外幣存款利率提升。雖然各期限人民幣存款利率下行，但受存款定期化與外幣存款定價提升影響，整體存款付息率上升。

數據顯示，2023 年 4 月，全行業住戶存款、企業存款定期率較去年末分別上行 3、2 百分點至 71%、68%。沈娟表示，監管機關持續引導存款成本下行，有利於緩和銀行息差壓力，維護銀行合理獲利空間。

至於其他銀行是否跟進？中泰證券研究所所長戴志峰表示，大型銀行調降存款利率後，中小行可能進行不同程度跟進，以減輕負債壓力。

融 360 數字科技研究院分析師劉銀平亦認為，不排除未來股份行和地方性銀行跟進，調低存款利率，但由於近兩個月地方性銀行已經大幅調降存款利率，接下來要如何調整存款利率，主要還是看自身經營、息差及攬儲壓力情況，並參考同類銀行利率調整情況。