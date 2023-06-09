中國多家股份制銀行可望跟隨國有銀行腳步 下周一宣布調降存款利率

中國繼工商銀行 (01398-HK) 、建設銀行 (00939-HK) 等五大國有銀行周四（8 日）調降存款利率後，據中媒報導，多家股份制銀行下周一可望跟進，宣布下調存款利率。

據《新京報》旗下財經品牌《貝殼財經》報導，某股份制銀行內部人士透露，下周一即將調低的存款利率，包括掛牌利率和定期存款商品利率，下調幅度可能至少達到 15 個基點。

另有股份制銀行工作人員說，該行目前 3 年定期存款利率達到 3.2% 以上，但自下周一起 3 年期存款利率將有所下調。「當前降幅暫沒有最終確定，但或將降至 3% 左右。」

此外，東部地區某城商行內部人士也表示，若股份制銀行調降存款利率，該行亦考慮再度下調存款利率。

中國大型銀行繼去年 9 月下調存款利率後，工商銀行、農業銀行 (01288-HK) 、建設銀行、中國銀行 (601988-CN) 及交通銀行 (601328-CN) 等五大國有銀行周四再度調降存款利率，其中活期存款利率從 0.25% 降至 0.2%，2 年期定期存款利率調低 10 個基點至 2.05%，3 年期定存利率調降 15 個基點至 2.45%，5 年定期存款利率下調 15 個基點至 2.5%。

《彭博》曾在周二披露，消息人士說，中國銀行、工商銀行及交通銀行等國有銀行上周被要求調低一系列商品的利率，包括把活期存款下調 5 個基點，至少把三年與五年定期存款利率調降 10 個基點。當局透過央行利率自律機制傳達這項要求，且此要求不具強制性。知情人士表示，銀行業者正在評估上述要求，最快本周就會調整利率。