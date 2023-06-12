中國多家股份制銀行跟隨國有銀行腳步 今起調降存款利率

中國繼上周四（8 日）六大銀行宣布下調部分存款利率後，招商銀行 (03968-HK) 、浦發銀行 (600000-CN) 、光大銀行 (601818-CN) 、中信銀行 (00998-HK) 、民生銀行 (01988-HK) 、恒丰銀行等多家全國性股份制銀行也宣布，周一起調降部分人民幣存款利率，下調幅度介於 5 到 15 個基點。

據《21 世紀經濟報導》報導，這些股份制銀行調整後，人民幣活期存款年化利率為 0.2%，與六大銀行相同；二年、三年、五年期等定期存款利率，除招商銀行與六大銀行利率保持一致外，其他股份制銀行的利率均略高於六大銀行。此外，與六大銀行類似，各家股份制銀行均未調整三個月、六個月、一年期等定期存款利率。

招商銀行官網顯示，周一起人民幣活期存款利率從 0.25% 降至 0.2%；整存整取兩年期、三年期及五年期人民幣定期存款利率分別降至 2.05%、2.45% 及 2.50%，分別下調 10、15 及 15 基點。

光大銀行官網顯示，周一起行人民幣活期存款利率從 0.25% 調低至 0.2%；整存整取兩年期、三年期及五年期人民幣定期存款利率分別降至 2.200%、2.500% 及 2.550%，分別調降 10、15 及 15 基點。

民生銀行同樣在周一把人民幣活期存款利率下調至 0.2%；整存整取兩年期、三年期及五年期人民幣定期存款利率分別降至 2.150%、2.500% 和 2.550%，分別調低 10、15 及 15 基點。

工商銀行 (01398-HK) 、建設銀行 (00939-HK) 、農業銀行 (01288-HK) 、中國銀行 (601988-CN) 、交通銀行 (601328-CN) 、郵儲銀行 (01658-HK) 上周已在官網或應用程式（App）公布最新存款利率，活期存款利率下調 5 基點至 0.2%，兩年期調低 10 基點至 2.05%，三年期、五年期均調降 15 基點，分別降至 2.45%、2.50%，期限越長，降幅越大。

上次國有銀行與全國性股份制商業銀行集體調整存款利率，是在去年 9 月。

對於此次長期限存款利率調整，經濟學家認為，主要有三大原因：一是存款定期化趨勢更加明顯，且長期限存款比率提升，加重商業銀行負債成本壓力；二是不少優質企業融資成本已顯著下降，與中長端一般存款上限存在倒掛，可能造成資金空轉和金融機構資產負債表虛增；三是房地產市場恢復情況不如預期，此次銀行下調長期限存款利率後，可能促使貸款市場報價利率（LPR）下降。

「經濟修復過程或許並非一帆風順，貨幣政策仍需保駕護航，不排除在經濟內生動能回升壓力較大的階段，採取進一步寬鬆的操作。」中信證券首席經濟學家明明表示。明明認為，下調存款利利率便是選項之一。

華創證券銀行團隊指出，時隔不到一年，銀行機構再度調降存款利率，目的是降低銀行負債成本，穩定銀行息差（上季銀行息差降至 1.74%，創歷史新低），中小銀行預料也會跟隨國有銀行腳步，下調存款利率。