迪士尼傳擬出售印度業務

《華爾街日報》周二 (11 日) 報導，知情人士透露，迪士尼 (DIS-US) 正在探索旗下印度公司 Star India 業務的策略選項，包括合資或出售。

報導指出，迪士尼至少已與一家投行商討協助印度業務維持增長及削減成本的可能選項，但談判尚處於早期階段，目前尚不清楚迪士尼偏向採用哪些選擇。

迪士尼的印度業務包括 Disney+ Hotstar 串流平台及電視頻道 Star，後者是迪士尼 2019 年收購 21st Century Fox 娛樂資產時接手的業務。

據《華爾街日報》報導，2023 年 9 月止的全年度，Star 整體營收預估下降 20% 至略低於 20 億美元，其 EBITDA 預料將自去年約莫 2 億美元的水準下降約 50%。

報導補充，Hotstar 預計第三季將失去 800 萬至 1000 萬訂閱人數。

印度之星去年更名為迪士尼之星，旗下擁有數十個電視頻道和一家電影製作公司的股份。

迪士尼與串流媒體同業或更廣泛的媒體同業相同，均因宏觀經濟不利因素削弱其廣告營收與用戶成長，不得不從各方面努力削減成本。

迪士尼今年 2 月宣布將裁員 7000 人，為公司重組節省 55 億美元成本的部分舉措。

迪士尼周二股價約漲 1.6%，收每股 89.49 美元，今年迄今仍上漲 3%。迪士尼沒有立即回應路透的置評請求。