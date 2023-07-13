美指控中國駭客入侵國務院、商務部、微軟等多家企業機構

美國政府週三 (12 日) 指出，自 5 月以來，與中國政府相關的駭客已秘密訪問約 25 個組織的電子郵件帳戶，其中包括至少 2 個美國政府機構。

白宮國安顧問蘇利文週三接受外媒訪問時表示，美方相當迅速地發現聯邦政府帳戶出現的違規行為，並設法防堵事件重演。

蘇利文也提到，他無法對「微軟將此次駭客攻擊歸咎於中國的決定」發表評論。

美國國務院發言 Matthew Miller 週三表示，該部門在 6 月份發現了異常活動，並立即通知微軟，而且沒有理由懷疑微軟 (MSFT-US) 對中國的指控。

微軟在發布的一篇文章中表示，以中國為基地的駭客組織 Storm-055，利用微軟 Outlook 電郵服務，執行間諜活動和數據盜竊等行為。該組織入侵包括西歐政府機構在內的 25 個組織的電子郵件帳戶，以及與這些組織有關聯的個人帳戶的訪問權限，並且在大約一個月的時間裡一直未被發現，直到客戶向微軟投訴郵件異常。

微軟表示，正在與美國國土安全部、網路安全和基礎設施安全局等機構合作，防範此類攻擊，同時將繼續監視 Storm-0558。

中國駐英大使館稱，駭客指控是虛假的消息，反控美國政府是全球最大的駭客帝國和全球網路竊賊。無論現有證據或背景如何，中國一貫否認參與駭客行動。