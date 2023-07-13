不服微軟併動視暴雪禁令申請遭駁回 FTC將對美法院裁決提出上訴

美國聯邦貿易委員會 (FTC) 周三 (12 日) 發布公告，宣布對加州法官日前的裁決提出上訴，堅決阻止微軟 (MSFT-US) 以 687 億美元收購動視暴雪 (ATVI-US) 的交易。

FTC 去年 12 月以反壟斷為由，阻擋微軟收購遊戲發行商動視暴雪，接著在上月請求法院下達初步禁令，阻止兩家公司在 7 月 18 日交易截止日前完成交易。

然而，美國加州北區地方法院法官柯利 (Jacqueline Scott Corley) 周二 (11 日) 裁定，FTC 未能充分證明這筆收購交易會對遊戲業競爭造成傷害，因此駁回 FTC 提出的禁令申請，等同允許微軟繼續推進與動視暴雪的交易。

根據 CNBC 周三稍早報導，FTC 可能會將這次的裁決提交給第九巡迴上訴法院。

FTC 拒絕就聯邦法院的裁決發表相關評論，微軟未立即回應置評請求。

動視暴雪執行長科蒂克 (Bobby Kotick) 周三向 CNBC 表示：「若他們在這件事上 (指 FTC 提出上訴) 浪費納稅人的資源，我會感到很驚訝。」動視暴雪發言人樂觀表示，有信心美國依然會是同意這筆交易的 39 個國家之一。

除了美國以外，微軟還忙著爭取英國監管當局的批准。微軟總裁 Brad Smith 表示，已和英國競爭市場管理局 (CMA) 達成共識，雙方均認為暫緩在英國的訴訟是符合利益的。