美國法院放行 CMA備感壓力 暗示重新調查微軟收購動視暴雪

英國競爭監管機構周三 (12 日) 表示，微軟 (MSFT-US) 和動視暴雪 (ATVI-US) 之間的交易重組可以滿足其擔憂，但需進行新的調查。這代表該機構對史上最大遊戲交易的反對態度有所減弱。

競爭與市場管理局 (CMA) 4 月成為全球第一個阻止這筆 690 億美元交易的監管機構，引起兩家公司的憤怒。但 CMA 周二 (11 日) 表示，如果重組能夠解決其擔憂，它可能會再次審查合併案。

美國法院周二裁定收購《使命召喚》製造商的交易可以繼續進行。這使得英國監管機構陷入孤立。

CMA 周三表示：「雖然最終報告發布後，合併雙方沒有機會提出新的補救措施。但它們可以選擇重組交易，這可能會導致新的合併調查。」「微軟和動視暴雪已經表示正在考慮如何修改交易，CMA 準備在此基礎上與它們接觸。」

它補充說，討論仍處於早期階段，後續步驟的時間將在適當的時候確定。

在雙方都強烈表達一定會上訴情況下，CMA 決定同意在現階段重新考慮該交易，令該交易的顧問和許多競爭律師感到驚訝。

英國 Fladgate 律師事務所競爭合夥人哈夫納 (Alex Haffner) 表示：「這的確是前所未有的戲劇性轉折。」

英國競爭監管機構負責人卡德爾 (Sarah Cardell) 在被英國廣播公司 (BBC) 問及在其「最終報告」阻止這項大型合併後是否有任何方法可以繼續進行時，她再度強調：「我們已決定阻止這筆交易。」