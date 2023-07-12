英、美監管機關法律挑戰降低 微軟收購動視暴雪成功機率翻倍增

微軟周二 (11 日) 朝成功收購動視暴雪 (Activision Blizzard) 一口氣邁進兩步，不但在與美國監管機關的法庭戰中占上風，還讓英國監管機關前所未見的重新考慮併購案，使本交易成功機率跳升一倍，從 40% 攀升至 80%。

TD Cowen 併購仲裁專家 Aaron Glick 預測，微軟成功併購動視暴雪的機率已經大幅提高到 80%，其計算方式是假設併購案未能成功的情況下，動視暴雪的獨立價值在 75 至 80 美元之間。

動視暴雪 (ATVI-US) 周二股價大漲 10% 至每股 90.99 美元，比微軟提出的每股 95 美元收購價高出大約 4 美元，價差從周一的 12.70 美元大幅收斂。微軟 (MSFT-US) 股價變動不大，小漲 0.19% 至每股 334.47 美元。

美國舊金山第九巡迴上訴法院法官 Jacqueline Scott Corley 周二決定駁回美國聯邦貿易委員會 (FTC) 的初步禁制令，理由是 FTC 並未證明微軟併動視暴雪傷害遊戲業競爭，代表微軟獲准繼續推進交易。

此裁定 38 個司法管轄區將放行交易，同時嚴重打擊 FTC 試圖禁止遊戲業歷來最大交易的努力。微軟將可在 7 月 18 日的最後期限以前，完成此合併案。

美國消息公布後，英國監管機關「競爭市場局」(CMA) 發言人表示，「CMA 已準備好評估任何由微軟提出、足以化解疑慮的交易重組提案。」

TD Cowen 的 Glick 說：「既然兩家公司和英國反壟斷監管機關尋求解決方案，本交易在 7 月 18 日期限以前完成的機率，現在大幅提高了。」

自併購案於 2022 年初宣布迄今，動視暴雪股價和微軟提議收購價的價差，就隨著監管進度更新而變動。動視暴雪股價曾在去年 11 月跌到將近每股 70 美元，之後逐漸回升。

儘管如此，動視暴雪仍最受併購套利交易者歡迎的股票之一，吸引巴菲特的波克夏公司 (BRK.B-US)、Penwater Capital 等老手押注。一些交易員上個月甚至曾親自到舊金山法院聽審。

微軟併動視暴雪的進展，讓其他懸而未決的併購交易有了一絲希望。例如，VMware(VMW-US) 周二股價上漲 5.2%，據傳博通 (AVGO-US) 以 610 億美元併 VMware 的交易將在周三獲得歐盟綠燈放行，此外，已同意由亞馬遜 (AMZN-US) 買下的 iRobot Corp(IRBT-US)，也上漲 2.2%。

JonesTrading 的仲裁與特殊解決方案專家 Cabot Henderson 說，美國法院掃除一大障礙，加上英國監管機關暫停審議的消息，讓各界對微軟併購動視暴雪的看法大幅改變，「市場原本認為成功機率只有一半，現在如果不能完成交易，反而讓人吃驚。」

FTC 可在 7 月 14 日以前針對法院裁判上訴，但專門研究競爭法的專家表示，任何上訴都將面臨阻礙。

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