〈台股盤前要聞〉大戶中實戶回籠挺台股、陶氏化學爆炸台廠迎轉單 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。AI 題材火熱，台股第二季續漲 1047.48 億元，大戶、中實戶人數雙雙終止連 7 季減少，而代表散戶的自然人已連續 3 季增加；陶氏化學路州廠發生爆炸，恐衝擊全球半導體光阻劑、拋光墊 / 液產能供給，連帶導致半導體化學材料市場供需失衡，台廠永光 (1711-TW) 可望受惠轉單。以下是今 (18) 日必看重要財經新聞。

AI 助攻台股火熱 大戶、中實戶終止連 7 季砍出 螞蟻雄兵連 3 季搶進

AI 題材火熱，台股第二季續漲 1047.48 億元，不僅僅是外資力挺 1499 億元，大戶、中實戶、自然人全都大舉搶進，其中，大戶、中實戶人數雙雙終止連 7 季減少，而代表散戶的自然人已連續 3 季增加，可以看出螞蟻雄兵之力。閱讀全文...

陶氏化學路州廠爆炸恐衝擊光阻劑供給 台廠可望受惠轉單

陶氏化學 (DOW-US) 路易斯安那州廠房發生爆炸，由於陶氏化學為全球半導體光阻劑、拋光墊 / 液大廠，且路易斯安那州更是陶氏主要生產基地，爆炸恐衝擊全球產能供給，連帶導致半導體化學材料市場供需失衡，台廠永光 (1711-TW) 可望受惠轉單。閱讀全文...

超微 CEO 蘇姿丰抵台 陽明交大授獎典禮移至 7/20

超微 (AMD-US) 董事長暨執行長蘇姿丰昨 (17) 日下午 2 點搭乘專機飛抵松山機場，陽明交通大學也在下午宣布，將頒授名譽博士學位典禮改至周四 (20 日) 下午舉行。閱讀全文...

AI 技術發展一日千里 蔡明介：想像力、創造力與情感無法被取代

聯發科 (2454-TW) 近年持續回饋鄉里社會，並為超過 300 位竹苗地區及偏遠小學的學童寫作作品彙編成冊，董事長蔡明介在該書推薦序中說道，AI 技術發展一日千里， 但如何擁有豐富的想像力和創造力，並清楚理解和表達情感，這些是 AI 所無法取代的，而寫作就是極佳的訓練方式之一。閱讀全文...

近 11 季首見貸款期數減少 平均房貸達 24.3 年達歷史次高

受限於高房價與利率相對偏低，國人房貸期數一路增加，不過最新統計今 (2023) 年首季的房貸期數為 291 期，較上一季的 297 期減少約 6 期，反映 30 年期房貸申請狀況可能逐漸達到頂峰。但今年第一季申請房貸的平均仍達 24.3 年，雖然新青安的政策房貸最多可達 40 年，但可觀察國人對於這麼長期房貸的接受度。閱讀全文...

力麗董座：上游產品市況落底靜待回溫 下游業務相對有撐

紡織廠力麗 (1444-TW) 董事長郭紹儀表示，目前公司聚酯粒、絲雖然維持一定的生產出貨，但因為價格不佳，仍處於虧損，不過估計價格已經落底。至於加工絲到織布染整狀況相對較佳、維持獲利，公司整體營運呈現下肥上瘦。閱讀全文...