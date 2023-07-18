路透：傳晶片公司與美國高級官員將開會討論對中政策

路透周一（17 日）援引知情人士消息報導，美國晶片公司高層將與商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）、國家經濟委員會主任布蘭納德（Lael Brainard）和國家安全委員會主任蘇利文（Jake Sullivan）舉行會議，討論對中國政策。

路透上周五報導，據兩名知情人士透露，英特爾 (INTC-US) 和高通 (QCOM-US) 的執行長計畫本周訪問華盛頓。消息人士向路透表示，包括輝達 (NVDA-US) 在內的晶片公司周一分別與拜登政府官員舉行了會議。

美國商務部拒絕就任何可能的會面置評，白宮也拒絕置評。

周一早些時候，總部位於美國的半導體工業協會貿易組織呼籲拜登政府「不要進一步限制」對中國的晶片銷售。

拜登政府正在考慮更新去年 10 月實施的一整套限制中國晶片產業發展的規定，以及一項限制部分對外投資的新行政命令。

中國最近採取行動，限制用於製造晶片的鎵和鍺等原材料的出口。該行業組織表示，美國官員進一步收緊規則可能會「擾亂供應鏈，造成重大的市場不確定性，並促使中國繼續升級報復」。

該組織表示，希望「政府在更廣泛地與行業和專家接觸，評估當前和潛在限制的影響，以確定這些限制是否狹窄、定義是否明確、適用是否一致，並與盟友充分協調之前，不要採取進一步的限制措施。」

