【量大強漲股整理】AI股伺服器股全面漲翻天後，主族群可鎖定誰?最有潛力?

美國通膨數據持續報喜，美國 6 月 (PPI) 生產者物價指數，年增率 0.1%，寫下 2020 年 8 月以來最低紀錄，通膨降溫，激勵美股四大指數 13 日同步收紅，台股加權指數，今日在電子權值股領航下，傳產、金融助攻推升，終場大漲 222.31 點，以 17283.71 點作收，成交量 4228.2 億元。

看一下三大法人: 外資買超 124.07 億元；投信賣超 13.6 億元；自營商買超 27.35 億元，三大法人合計買超 137.81 億元。

技台股加權指數日線四連紅走勢，不僅站穩所有均線之上，目前短、中、長期均線向上，呈現多頭排列，量能持續增溫下，隨時有機會往前高 17346 點突破，加上台股周 K 線，首度由連 3 黑後翻紅，都意味者，台股即將蓄勢待發，上攻機會非常的大機會，但要留意，近兩日的成交量擴增太快，如果大盤成交量能夠適度降溫穩定下來，則中多的結構將會更紮實，下周晶圓龍頭大廠 (2330-TW) 台積電法說會即將登場；月底 FOMC 會議又將登場，靜候聯準會對於未來升息與否的態度，都將牽動台股未來的走勢。

AI 股票，(3231-TW) 緯創，今天雖被分盤，但股價再度大漲 + 9%，差一檔亮燈漲停! 再創波段新高，我們早在昨天就公開在 LINE@中預告，(3231-TW) 緯創，分盤，惜售，反倒可以讓股價具有表現空間! 如今也驗證我們的看法!

本周三 7/12 我們領先預告，除了 AI 股全面性的噴出以外，受到夏天炎熱氣候的影響下，電力股再度發動攻勢，我們公開預告今日 7/14(五)電力股 (1519-TW) 華城，有機會再分盤解禁後再攻一波，在分盤之下，逆勢漲停! 再創新高!

我們早就領先預告在前面後，我們在影音中請大家可留意的 (1513-TW) 中興電

，更是填息後大漲噴出，所有股票有追蹤股市期皇后的粉絲，都可以來驗證!

當然 AI 股全面噴出後，最有機會接棒再【伺服器】發動的是誰? 影片中公開分享給你知道!

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