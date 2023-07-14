晟德小金雞東曜攜手上海糖岭 布局第三代ADC藥物

晟德 (4123-TW) 香港子公司東曜藥業 (1875-HK) 宣布，與中國上海 ADC(抗體偶聯藥物) 新藥開發公司糖岭生技攜手合作，將透過糖岭的 DisacLinkTM 技術布局研發第三代 ADC 藥物。

ADC 藥物 (抗體偶聯藥物) 已被視為全球新藥開發領域中最受矚目的新興療法，其透過化學鍵將具有生物活性的小分子藥物，連接到單株抗體上，以單株抗體作爲載體將藥物靶向運輸到目標細胞中發揮作用，相較於傳統小分子藥物具有更佳的安全性及靶向性。

糖岭的 DisacLinkTM 技術，屬於第三代 ADC 藥物，是全球最先進、最具應用價值的定點偶聯技術之一，具有高均一性、製程簡潔、反應時間短、反應條件溫和以及製造綜合成本低等特點。

東曜藥業與糖岭的合作協議，涵蓋 DisacLinkTM 技術的優化、製程開發及商業化放大等，並將該技術作為東曜提供 CDMO 服務的一部分，為客戶提供 ADC 藥物開發和生產解決方案。

東曜藥業從事抗體及 ADC 藥物開發 10 多年，2019 年在香港聯交所主機板掛牌，2021 年東曜藥業轉型為全球領先的 ADC CDMO 公司，提供從抗體、ADC 原液到製劑的一站式服務。

東曜藥業在中國擁有最大規模和最高端的 ADC 生產設施，包括多條符合 GMP 標準的抗體原液生產線，總產能達 2 萬升，以及中國最大規模的 ADC 商業化生產工廠和製劑生產線；東曜 ADC CDMO 業務成長速度快速，2022 年就年增 500%。

晟德集團是東曜藥業的創始大股東，對其在中國 ADC CDMO 產業中的領先地位和優勢表示肯定和信心，也期待與其另一家子公司永昕生醫在 ADC CDMO 產業中進行交流和合作，創造更大的價值。