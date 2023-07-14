諾獎得主克魯曼：最新通膨數據「強烈暗示」軟著陸即將到來

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼 (Paul Krugman) 在檢視最新美國消費者通膨數據，樂觀表示美國經濟事實上有望實現軟著陸。

軟著陸意味著美國經濟有望會恢復到正常的通膨水準，而且不會出現失業率飆升。克魯曼說道，如今還沒有降落在跑道上，不能保證會軟著陸，但現在看起來是觸手可及。

克魯曼指出，6 月消費者物價指數 (CPI) 年增率僅增長 3%，低於華爾街預測，並且較 2022 年 9% 的高點持續放緩。該份報告「強烈暗示」軟著陸即將到來，而且現在看起來更有可能。

克魯曼深入研究這些數據後指出，通膨降溫趨勢實際上看起來更加樂觀。總體通膨率先前因能源價格飆升而扭曲，而排除食品和能源的核心通膨率則受到遠距工作潮流帶來的住房成本上升而扭曲。

因此，克魯曼轉而關注「超級核心」(supercore) 通膨率，即核心通膨率再排除住房或二手車。數據顯示，超級核心通膨率去年為 3.5%，過去六個月年增率為 2.7%，已經很接近美聯準會 2% 的目標。

克魯曼指出，儘管觀察不一樣的數據和方式，但都在講述同一件事，就是儘管失業率與一年前差不多，但通膨正在迅速下降。

儘管一些經濟學家曾警告，控制通膨將導致長期高失業率，但克魯格曼認為，經濟持續走熱已經削弱了升息的不利影響。

儘管如此，克魯格曼也承認，經濟衰退仍有可能發生，並指出貨幣政策往往會產生延遲效應。