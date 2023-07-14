〈台股盤中〉電子權值股領軍多頭衝 大盤帶量躍上17200點關卡

美國通膨數據接力報喜，激勵美股四大指數 13 日同步收紅，台股今 (14) 日在電子權值股領航下，傳產、金融助攻推升指數早盤漲逾 150 點站上 17200 點，盤中漲勢收斂，盤中成交量已突破 2000 億元。

美國 6 月 PPI(生產者物價指數) 年增率 0.1%，寫下 2020 年 8 月以來最低紀錄，通膨降溫帶動美股走揚，台股今天也在電子權值股領軍下，帶動大盤指數盤中大漲 166 點，指數高點站上 17228.01 點。

電子權值股部分，台積電 (2330-TW) 盤中上漲 5 元站上 590 元後持續在平盤附近整理；聯電 (2303-TW)、聯發科 (2454-TW) 盤中均漲逾 1.5%。

AI 概念股中英業達 (2356-TW) 盤中大漲逾 8%、緯創 (3231-TW)、緯穎 (6669-TW)、光寶科 (2301-TW) 也是資金鎖定標的。

IC 設計族群中，威盛 (2388-TW) 盤中攻上漲停，股價暫收在 126.5 元，智原 (3035-TW) 盤中強漲逾 7%，力旺 (3529-TW)、矽力 - KY(6415-TW) 盤中漲逾 4%，類比科 (3438-TW)、威鋒電子 (6756-TW)、擎亞 (8096-TW)、瑞昱 (2379-TW) 盤中也有 3% 以上漲幅。

傳產類股中，造紙族群相對強勁。華紙 (1905-TW) 盤中大漲逾 3.5%、永豐餘 (1907-TW)、正隆 (1904-TW)、士紙 (1903-TW) 也在買單敲進下，盤中有 1% 以上漲幅。

生技股中晉弘 (6796-TW) 盤中攻上漲停，股價暫收在 110.5 元，北極星藥業 - KY(6550-TW) 盤中大漲逾 7%，神隆 (1789-TW)、華安 (6657-TW)、旭富 (4119-TW) 等也是買盤鎖定標的。

電機股中華城 (1519-TW) 盤中漲停暫收在 200 元，樂事綠能 (1529-TW)、中興電 (1513-TW)、士電 (1503-TW)、東元 (1504-TW) 也在買單敲進下，推升盤中股價漲逾 2%。