〈台股盤後〉股匯雙漲！飆漲222點 近50檔收漲停

隨著美國通膨數據放緩，美股高檔偏多整理，台股加權指數今 (14) 日持續受到激勵，終場大漲 222.31 點，以 17283.71 點作收，成交量略縮至 4228.2 億元，上市櫃合計達 46 檔漲停作收，AI 帶領的資金行情強強滾，電子族群成交比重仍達 70%，推升指數即將挑戰 1 個月來高點。

法人指出，由於 7 月 FOMC 會後，聯準會可望有更多的彈性，外資積極進場，反映在台幣強彈超過 2 角，今日包括散熱、設計 IP、雲端、工業電腦、重電、半導體設備甚至是美容生技族群等均有表現。

散熱族群再度狂飆，協禧 (3071-TW)、泰碩 (3338-TW)、業強(6124-TW)、力致(3483-TW) 等均亮漲停燈號，建準 (2421-TW)、元山(6275-TW) 漲 3% 之上，動力 - KY(6591-TW) 漲幅 2.5% 之上。

設計 IP 族群也相當強勢，智原 (3035-TW) 漲停，創意 (3443-TW) 和力旺 (3529-TW) 漲超過半根停板。

AI 雲端族群經過早盤的大幅震盪後，買盤再湧入，神達 (3706-TW)、英業達 (2356-TW) 漲停，緯創 (3231-TW) 逼近漲停，緯穎 (6669-TW) 漲逾 6%，廣達 (2382-TW) 漲 3%。

工業電腦相關個股聯袂轉強，醫揚 (6569-TW) 漲停，研揚 (6579-TW) 逼近漲停，勁豐 (6755-TW)、樺漢 (6414-TW) 漲 8% 上下，廣積 (8050-TW) 和磐儀 (3594-TW) 漲半根停板。

重電族群擁題材持續攻，華城 (1519-TW) 上看 200 元漲停價位，士電 (1503-TW)、中興電 (1513-TW) 和樂事綠能 (1529-TW) 漲逾 5%，亞力 (1514-TW)、東元 (1504-TW)、長佳 (4550-TW) 漲幅 3% 上下。

脫口罩帶動的美容商機下，軒郁 (6703-TW) 續漲停，達爾膚 (6523-TW) 漲逾半根停板。

個股也有不少強勢表態，中砂、台揚、華鎂鑫、國統、慧友、泰碩、前鼎、華星光、仲琦、鼎天、威盛、高技、光罩、撼訊、廣明、柏騰、辛耘、萬潤、常佳智能等均漲停。

元大投顧指出，此次美國公布 CPI、核心 CPI、PPI 等數據，顯示通膨有明顯放緩，不過，升息步伐會影響盤面的變化，隨著美、台企業財報公布，市場重新檢視基本面的程度將提升，建議投資方針需考量基期高低。