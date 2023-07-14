〈台股盤前〉重回萬七之上 慎防獲利賣壓持續湧現

台股周四在 AI 概念股全面大漲下，指數一舉收復萬七，午盤後賣壓湧現，漲勢收斂，成交值 4648 億元，為今年成交量新高。隨著美股續揚，台股有望走高，惟留意獲利了結賣壓出籠。

台股昨日開高走低，一度飆漲逾 200 點，呈現高檔震盪換手格局，終場上漲 99.37 點，收 17061.4 點，重返萬七關卡、奪回月線；三大法人合計買超 196.31 億元。

美國通膨降溫，美元指數回落、主要亞幣轉升，新台幣兌美元昨 (13) 日帶量走揚強彈 1.52 角、收在 31.086 元，是 6 月 29 日以來、2 周以來新高。

美股方面，美國 6 月生產者物價指數 (PPI) 顯示通膨持續退燒，美股週四 (13 日) 再度收紅，那指勁揚近 1.6%，標普上漲 0.85%，創 2022 年 4 月以來新高，道瓊收漲近 50 點，費半強漲 2.03%。

市場消息部分，大立光 (3008-TW) 執行長林恩平於法說會中提到， 7 月的客戶拉貨動能優於 6 月，看起來 8 月又會優於 7 月，雖然有進入市場需求旺季的效應，但潛望鏡頭因受配合的感測器良率不佳影響，出貨進度稍微往後移。

國安基金昨 (13) 日召開例會，通過第 2 季財報，其中已經實現獲利 46.2 億元，收益率 21.55%；此外，國安基金目前持有股票市值約近 400 億元，扣除成本後未實現獲利約 68.87 億元。