〈台股盤前要聞〉台幣強彈攀2周新高、大立光Q3迎旺季 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。美國通膨降溫，美元指數回落、主要亞幣轉升，新台幣兌美元昨 (13) 日帶量走揚強彈 1.52 角、收在 31.086 元，創 2 周以來新高；大立光執行長林恩平表示，7 月的客戶拉貨動能優於 6 月，看起來 8 月又會優於 7 月。以下是今 (14) 日必看重要財經新聞。

美通膨降溫 新台幣強彈 1.52 角收 31.086 元 創近 2 周以來新高

美國通膨降溫，美元指數回落、主要亞幣轉升，新台幣兌美元昨 (13) 日帶量走揚強彈 1.52 角、收在 31.086 元，是 6 月 29 日以來、2 周以來新高，台北及元太外匯交易市場成交量放大至 20.41 億美元。閱讀全文...

大立光客戶拉貨動能 7 月優於 6 月 看 8 月還要走升

大立光 (3008-TW) 昨 (13) 日重新奪回台股股王寶座，執行長林恩平於法說會中提到， 7 月的客戶拉貨動能優於 6 月，看起來 8 月又會優於 7 月，雖然有進入市場需求旺季的效應，但潛望鏡頭因受配合的感測器良率不佳影響，出貨進度稍微往後移。閱讀全文...

AI 概念股帶頭衝 台股漲近百點收 17061 點 放量重返月線

美國 6 月消費者物價指數低於預期，通膨進入尾聲訊號現，激勵美股周三大漲，台股昨 (13) 日多頭簇擁，權王台積電再度衝鋒領軍，AI 伺服器概念股一路狂飆，網通族群也一片火熱，不過尾盤隨著 AI 概念股翻黑，指數漲幅收斂，終場上漲 99.37 點，收 17061.4 點，重返萬七關卡、奪回月線，成交值暴增至 4648.11 億元。閱讀全文...

中華電人事再調整 派任三分公司新總座與研究院院長

中華電 (2412-TW) 繼董事長、總經理新人選上任後，昨 (13) 日再宣布高階人事調整，由新任總經理林昭陽頒授印信予新派任的資訊技術分公司總經理、企業客戶分公司總經理、個人家庭分公司總經理以及電信研究院院長。閱讀全文...

國安基金處分持股獲利 46.2 億元 投報率約 2 成

國安基金昨 (13) 日召開例會，通過第 2 季財報，其中已經實現獲利 46.2 億元，收益率 21.55%；此外，國安基金目前持有股票市值約近 400 億元，扣除成本後未實現獲利約 68.87 億元。閱讀全文...



