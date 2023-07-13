【量大強漲股整理】台股站穩萬七後，AI股全面噴出大漲，有機會接棒的是誰哪個族群?

美國 6 月 CPI 年增 3% 低於預期，市場對貨幣政策緊縮的力道將轉向偏鴿，美股四大指數勁揚，台股加權指數日線出現 3 連紅走勢，今早股匯市齊揚，在電子權值股領軍下，AI 概念股再度飆漲，網通族群也一片火熱，不過尾盤隨著 AI 概念股回檔翻黑，指數漲幅收斂，終場上漲 99.37 點，收 17061.4 點，重返萬七關卡、奪回月線，成交量增至 4648.11 億元。

看一下三大法人: 外資認錯回補買超 202.19 億元；投信翻空賣超 15.61 億元；自營商買超 9.75 億元，三大法人合計買超 196.31 億元。

本周因為有 166 家上市櫃公司發放的現金股息將近 1400 億元，已成為台股市場新的資金活水，讓量能放大至 4600 億元，AI 概念股發燙，(2382-TW) 廣達 攻上漲停價，(3231-TW) 緯創，也是漲停，刷新天價 136 元，而 (2330-TW) 台積電跳空大漲 1.21%， 收 585 元，收復月線大關。

未來觀盤重點將觀察今晚公布的 PPI 數據、美股財報季、(3008-TW) 大立光、(2330-TW) 台積電分別今日與 20 號的法說會，台股量能若能持續未持三千億元以上，有有機會往前波 17346 新高作挑戰!

選股的重點具有趨勢題材效應的 AI、電動車、寬頻網通、重電儲能等產業，持續受到市場資金的青睞，展現強者恆強的氣勢，多頭格局不變。

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AI 全面噴出大漲下，有機會接棒的族群是誰? 影片中公開分享給大家知道

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7/13 強勢股分享

【上市量大上漲股】

(2388-TW) 威盛

(3231-TW) 緯創

(2419-TW) 仲琦

(6235-TW) 啟碁

(3443-TW) 創意

(3032-TW) 偉訓

(2301-TW) 光寶科

(2201-TW) 裕隆

(2345-TW) 智邦

7/13

【上櫃量大上漲股】

(6111-TW) 大宇資

(5443-TW) 均豪

(5439-TW) 高技

(8936-TW) 國統

(3483-TW) 力致

(3363-TW) 上詮

(6245-TW) 立端

(3306-TW) 鼎天

(3234-TW) 光環

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