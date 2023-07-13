中華電人事再調整 派任三分公司新總座與研究院院長

中華電 (2412-TW) 繼董事長、總經理新人選上任後，今 (13) 日再宣布高階人事調整，由新任總經理林昭陽頒授印信予新派任的資訊技術分公司總經理、企業客戶分公司總經理、個人家庭分公司總經理以及電信研究院院長。

資訊技術分公司總經理由現任電信研究院副院長陳榮貴升任、企業客戶分公司總經理由台北營運處總經理張本元先生升任、個人家庭分公司總經理由現任個人家庭分公司副總經理胡學海先生升任，而電信研究院院長由個人家庭分公司總經理蘇添財先生接任。

中華電表示，資訊技術分公司主軸資訊技術與產品發展服務，新任總經理陳榮貴經歷電信研究院副院長，技術專業及經驗豐富，必能發揮所長，精進本公司資訊技術產品之能量。

企業客戶分公司主導企業客戶服務，新任總經理張本元，歷經台北、新北營運處總經理之實務歷練，以其豐富的企客經驗，必能創造經營佳績；個人家庭分公司以個人及家庭服務為核心，新任總經理胡學海以其在產、研及業務的豐富專業經驗，必能再創亮麗成果。

電信研究院主責中華電信前瞻技術之研究發展，新任院長蘇添財經歷個家分公司總經理及公司其他高階經理人職位的歷練，未來在業務、技術整合協作之下，將為公司注入更多的新利基。

中華電信已完成「躍升 2021」策略轉型之階段性任務，董事長郭水義與總經理林昭陽追求未來三大願景，包括成為永續發展為基礎國際標竿企業、數位生態系統賦能者領導品牌，以及市值超越兆元的頂尖企業集團。

另外，Vision 2030 將以三大願景結合數位、淨零、新 AI 轉型的策略方向，加速 ICT 核心業務再成長暨新興應用再躍升。