長榮航入榜全球最佳國際線航空公司 拿下第10名

長榮航 (2618-TW) 頻獲國際獎項，最新榮獲美國著名旅遊雜誌 Travel + Leisure 肯定，評選為 2023 全球最佳國際線航空公司 (World’s Best International Airlines) 第 10 名。

本次調查的「航空業」評比項目，包括機艙舒適度、機上服務、顧客服務和整體評價，長榮航今年從全球數百家航空公司中脫穎而出，與公務航空、阿聯酋航空、卡達航空、新加坡航空、全日空、大溪地航空、日本航空、國泰航空和維珍航空，入選全球前十大的行列。

長榮航表示，服務方面不斷力求精進，除了加強數位化符合旅客的需求，在機上用品和餐飲也與知名品牌持續合作，全新推出 Giorgio Armani 皇璽桂冠艙過夜包，以及 FURLA 和 Kipling 豪華經濟艙過夜包，備受好評的吳季剛 Jason Wu 皇璽桂冠艙睡衣則再改版。

另一方面，長榮航也首次攜手頂級粵菜餐廳「与玥樓」和創意甜點品牌「akeruE Dessert」，將頂級食材導入機上美饌。

Travel + Leisure 是發行全球的知名專業旅遊雜誌，每年皆會舉辦全球旅遊產業評比調查「World’s Best Awards Survey」，範圍包括航空業、旅館業、郵輪、旅遊城市和渡假小島等，此次共有將近 16.5 萬名讀者參與評選，共收到超過 68 萬筆投票數。

長榮航今年適逢加入星空聯盟 10 周年的里程碑，今年已榮獲 SKYTRAX 五星級航空公司、全球十大最佳航空公司第 9 名，AirlineRatings.com 全球二十大最安全航空公司第 9 名，以及全球二十五大最佳航空公司第 8 名。