路透：明年石油需求成長可能放緩 OPEC仍樂觀看待

路透周四（6 日）援引石油輸出國（OPEC）消息人士的話報導，OPEC 可能會在本月稍晚公布首份新的需求展望中，對明年石油需求成長保持樂觀，雖然預估石油需求與今年相比可能有所放緩，但增幅仍高於過去平均水準。

據了解，OPEC 對 2024 年的石油需求預測可能會低於今年預測的每日 235 萬桶的成長，即 2.4%，不過該預測仍遠高於過去 10 年的平均水準，也高於國際能源署（IEA）的預測。隨著全球走出新冠病毒大流行影響，這是一個異常高的成長率。

IEA 預估，明年石油需求成長將大幅放緩至每日 86 萬桶。報導指出，近年來 OPEC 與 IEA 一再發生衝突，前者批評後者的預測不負責任且隨意修正數據。

石油需求成長是油市可能走強的一個指標，也是 OPEC 和石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）政策決策的一部份。今年 6 月，OPEC 將供應限制延長至 2024 年以支撐油市，原因是需求疲軟讓油價承壓。

OPEC 消息人士表示，明年儘管需求可能會放緩，但不會向 IEA 預測的那樣嚴重，成長可能會介在超過每日 100 萬桶、低於每日 200 萬桶，也有消息人士指出，需求可能會至少每日增加 150 萬桶。

OPEC 預估將在 7 月 13 日的月報中公布該組織對明年的首次石油需求預測。截稿前，OPEC 並未對上述報導置評。

截稿前，9 月到期的布蘭特原油期貨下跌 1.67%，至每桶 75.37 美元；8 月到期的西德州原油期貨下跌 2.09%，至每桶 70.29 美元。