路透：印度煉油廠開始用人民幣付俄羅斯石油款項

知情人士透露，印度煉油廠已經開始以人民不支付部分俄羅斯進口石油，原因是西方國家的制裁，迫使莫斯科及其客戶尋找美元替代貨幣。

據《路透》報導，一位印度政府消息人士說：「如果銀行不願意以美元結算，一些煉油廠就會以人民幣等其他貨幣付款。」

三名知情人士表示，印度最大俄國原油買家 Indian Oil ，6 月成為首家以人民幣支付部分俄油採購款項的印度國有煉油廠。另外兩名消息人士透露，印度三家民營煉油廠中，至少有兩家也以人民幣支付部分俄國進口產品。

《路透》曾在 3 月援引政府官員與銀行業知情人士消息，表示印度與中國長期存在政治分歧，因此印度要求銀行和貿易商避免使用人民幣支付俄國進口商品。目前外界不清楚最近煉油廠的採購行動，是否代表印度的態度出現轉變。

西方國家對俄國的制裁，已經改變其主要出口產品的全球貿易流向，印度成為俄國海運石油最大買家。今年 5 月，俄國佔印度原油進口的比重高達 40%，遠高於去年同期的 16.5%。

美元長期以來一直是全球主要石油貨幣，包括印度採購石油，但在莫斯科被排除在美元與歐元金融體系之外的情況下，人民幣在俄國金融體系中的角色越來越吃重。

與此同時，中國從俄國進口的大部分能源也已經改用人民幣。值得注意的是，俄國在今年第 1 季取代沙烏地阿拉伯，成為中國最大原油供應國。

印度煉油廠的最新消息，無疑是人民幣邁向國際化的最新跡象。對此，具新華社背景微信公眾號「牛彈琴」說，這代表人民幣正邁出關鍵一步，而「人民幣背後是穩健而開放的中國經濟，是獨立自主的中國和平外交政策。至少，人民幣不會割韭菜，很多國家很放心」。

「牛彈琴」進一步指出，美元依舊是世界主要準備貨幣，以後也未必一定是人民幣取代美元。所以，「去美元化」將是一個長期過程，而且肯定且必定，美國又豈會善罷甘休？

