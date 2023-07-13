美眾議員提草案 防中國控制剛果關鍵礦物資源

為防止中國在關鍵供應鏈的主導地位構成威脅，美國國會議員將目光轉向剛果民主共和國，希望藉由制定國家戰略，來確保關鍵礦物供應鏈的安全。

眾議院非洲小組委員會主席、密西根州眾議員 John James 周三 (12 日) 提出一項草案，指出中國企業在這些礦物的開採、加工和精煉領域的主導地位，對經濟和國家安全構成威脅，從而影響能源獨立和軍事戰備。

上述法案是由印第安納州眾議員 Jim Baird、加州眾議員 Young Kim、紐澤西州眾議員 Thomas Kean Jr 以及佛州眾議員 Cory Mills 共同發起，他們都是共和黨人。

剛果民主共和國生產全球約 70% 的鈷 (電動車電池原料)，還坐擁大量的銅、鋰、鉭與鍺礦藏。

據華爾街日報 (WSJ) 報導，目前全球用於電動車的鋰和鈷礦有三分之二是在中國加工，就算不在當地加工，大部分資源也掌握在中國手中。舉例來說，全球鎳供應有很大一部分直接來自中國，中企在印尼、巴布亞新幾內亞等地也都設有精煉廠。

中國上周宣布，8 月 1 日起對用於製造半導體和電子產品的鎵和鍺實施出口限制，以反擊美國的半導體禁令。隨著美中競爭持續升溫，中國對關鍵礦產的掌控，恐會干擾西方在能源轉型、晶片生產和國防工業等領域所付出的努力。