日元逆轉勝 打擊日股上漲氣勢

自植田和男上任日本銀行 (央行，BOJ) 總裁以來，賣出日元、買進日股一直是勝利方程式，但最近因為市場預期改變促使投資人平倉，這個策略不再受到青睞。

日經 225 指數周三 (12 日) 跌破 32000 點，是一個月來首見，日元則升破 140，在東京交易時段一度觸及 139，為一個月高點，這距離日元貶破 145 的今年低點才短短不到兩周。

日經亞洲報導，日元走勢翻轉，和投機者的空頭回補買盤有關。根據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 的資料，做空日元兌美元的非商業淨部位已經超越去年高峰，達到五年半以來最高水準。交易員目前的日元空頭合約累計達到 1.5 兆日元 (近 110 億美元)。

植田上任日銀總裁以來，賣出日元、買進日股的勝利方程式正在逆轉。(圖: REUTERS/TPG)

日元的利差交易——即買進低殖利率日元、同時買進高殖利率貨幣以賺取利差，之前因為植田暗示日銀將保持寬鬆而大行其道。如今在日元升值的情況下，日元利差交易有虧錢的風險，因此交易員紛紛獲利了結，減少這類押注。

造成此一現象的因素是大西洋兩邊的情勢變化。周三公布的數據證實美國通膨再度降溫，6 月消費者物價指數 (CPI) 年增幅降到 3%，為 2021 年 3 月來最低，這使 10 年期美債殖利率跌破 4%，連帶抑制美元。

而在日本，市場對日銀調整政策的期待愈來愈高，原因是，日銀副總裁內田真一最近受訪時談論到殖利率曲線控管 (YCC) 政策的副作用、以及高通膨預期導致實質利率降低，這些都被解讀為可能脫離超寬鬆政策的跡象。

10 年期日本公債殖利率周三升至 0.475%，為植田 4 月 28 日主持上任首場決策會議以來最高。

Okasan 證券資深策略師 Rikiya Takebe 提醒，如果日銀在 7 月 28 日會議後仍按兵不動，日元就可能下探今年低點 (約 145)。在 Fed 本月底會議登場前，投資人可能先抱持觀望姿態。

日股近期出現 M 頭型態。(圖: REUTERS/TPG)

日股短期和長期前景轉空？

對政策預期的改變，一方面帶動日元升值，同時也打壓日股。日經 225 指數周三小幅開高，但很快走低，一度下挫逾 400 點，終場收在 32000 點以上。豐田、三井等出口商都遭打壓，三菱 UFJ 金融集團等能從貨幣政策中受益的個股則上漲。

日元兌美元在周四 (13 日) 東京早盤略升至 138.58，日股盤初上漲 1.2%，暫時收復 32000 點關卡。

日經指數最近幾周出現所謂的「雙頂型態」，這種 M 型走勢暗示日股將走到轉折點。

從移動均線來看，日股前景也不妙，日經 225 指數在 7 月 6 日跌破一直作為支撐的 25 日均線，是三個月來首見，而該指數的 5 日線也在本周一向下貫穿 25 日線，出現所謂的「死亡交叉」。

Securities Japan 分析師 Koichi Nosaka 說：「我們將看到指數失去支撐，短期內下跌。」

長期前景也不利，即使在 2020 年疫情和後續反彈期間，日經 225 指數大致保持在 200 日移動均線的上下 20%，但到了今年 6 月中和 7 月初，指數已經跳脫區間上限。

從 4 月迄今，交易量大多集中在 33000 到 33500 點，假如指數回升到此水準，交易員可能會先獲利了結，阻礙日股進一步的漲勢。