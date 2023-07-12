押注全球經濟衰退、日銀調整政策 日元突破140本月已強彈3% 

日元兌美元連五日反彈，周三 (12 日) 東京早盤升破 140 日元兌 1 美元整數關卡，創一個月來最高。日經新聞報導，市場預期日本銀行 (央行，BOJ) 最快這個月將調整超寬鬆貨幣政策，是帶動日元勁揚的主因，彭博則指出，投資人正在押注，全球經濟衰退將使日元從中受益。

日元上半年表現在 G10 中墊底，但本月以來攀升約 3%，幾乎超越所有 G10 貨幣。在期貨市場，投資人似乎也正在為本月稍晚的日銀和美國聯準會 (Fed) 決策預先布局。

日經報導，市場觀察家預測，日銀有機會在 7 月 28 日宣布調整殖利率曲線控管 (YCC) 政策。

市場押注日銀最快本月調整 YCC。(圖: REUTERS/TPG)

日本相對於美、歐寬鬆許多的貨幣政策，是導致日元遭到拋售的主因，若日銀推動政策調整、縮小利差，可能帶來買盤。10 年期日本公債殖利率近日攀升，也反映這一點。

日本近期的數據，為央行政策調整提供空間。日本上周五公布，5 月勞工現金收入年增 2.5%，較 4 月加快上揚，主要拜春季薪資協商結果之賜。此外，從 2022 年 4 月迄今，日本不計新鮮食品的消費者物價指數 (CPI) 增幅一直大於日銀的 2% 目標，代表日銀快要達到物價穩定以及工資成長的目標。

日銀官員最近釋出政策調整的可能性，央行總裁植田和男上個月底在歐洲央行主辦的論壇中說，如果日銀確信通膨升溫將持續到 2024 年，就有調整政策的理由。副總裁內田真一最近接受日經訪問時也說，企業正在逐漸擺脫「通縮年代」養成的工資和定價習慣。

全球經濟衰退

跡象顯示，日元確實走到轉折點，一些國際投資人即使尚未調整改變部位，也已經開始分散布局，期待全球經濟衰退將帶動日元攀升。

Vanda Research 策略師 Viraj Patel 預測，若全球經濟衰退，日元將升值約 20%，他說：「我們將日益接近全球經濟最終衰退的風險，隨著時間往年底推移，這個機率只升不降。一切只是時間早晚的問題。」

瑞銀全球財富管理認為，美國經濟何時陷入衰退，將是日元未來走勢的關鍵。該公司全球外匯和商品主管 Dominic Schnider 預測，日元到今年底可能升至 128。

先進國家經濟衰退，也可能帶動避險日元勁揚。(圖: Shutterstock)

他說，假如美國經濟數據開始減緩，日元就會開始上揚。他並舉日元在 3 月銀行業危機中勁揚為例說明，當金融市場壓力重新浮現，持有日元多頭部位可作為避險策略。

凱投宏觀 (Capital Economics) 也看好日元升值，年底目標價為 130，理由是先進國家經濟步入衰退，使投資人的風險資產需求降低，下半年安全資產將重獲青睞。

彭博調查的經濟學家預測，日元兌美元將在六個月內升至 135，而遠期合約交易市場行情預測的日元升幅更溫和。

美銀看法較不同，策略師 Athanasios Vamvakidis 認為，日元到今年底將貶至 145、約貶 3%，但明年因為經濟不景氣更加廣泛，日元有回升空間。但該銀行預測，由於 Fed 將在 2024 年年中被迫降息，屆時日元就會開始反彈，也就是說，日元升值只是時間早晚的問題。