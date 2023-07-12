紐西蘭利率按兵不動 終止連12升 紐元自盤中高點回落

因跡象顯示疲軟的經濟狀況正在幫助減輕通膨壓力，紐西蘭央行周三 (12 日) 宣布維持利率不變，結束連續 12 次升息，消息帶動紐元自盤中高點回落。

紐西蘭央行於聲明表示：「利率正如預期限制支出和通膨壓力，委員會有信心，隨著利率在一段時間內維持在限制性水平，消費者物價通膨將回到目標範圍內。」

紐西蘭本輪緊縮政策共計升息 525 個基點，是 1999 年實施官方現金利率 (OCR) 以來最激進的一波緊縮行動，這導致經濟成長陷入停滯，移民激增則幫助緩解薪資通膨壓力。

消費者支出下滑的情況短期內可能不會逆轉，因為許多固定房貸利率尚未大幅調高。

消息公布後，紐幣回吐部分升幅，截稿前漲近 0.5% 至 0.6225 美元。

奧克蘭儲蓄銀行 (ASB Bank) 首席經濟學家 Nick Tuffley 表示：「我們依舊認為紐西蘭央行已經完成緊縮政策，但預估明年 5 月才會開始調降 OCR，從現在起，央行將繼續關注數據，以確認通膨是否如預期下滑。」

一些經濟學家表示，紐西蘭央行今年稍晚仍需要再次升息，才能確保通膨回到 1% 至 3% 目標。

疫情爆發後，全球各地開始浮現通膨壓力，而紐西蘭是全球最早開始升息的央行之一，升息速度甚至超越澳洲央行 (RBA)、美國聯準會 (Fed) 和英國央行 (BOE)。

紐西蘭央行在會議紀錄中表示，委員會注意到其他一些央行繼續以升息來對抗頑強的核心通膨，相較於其他經濟體，紐西蘭的貨幣政策更早達到更具限制性的水準。

紐西蘭央行這次的決定屬於中期審查，並非季度貨幣政策聲明，因此沒有發布最新的經濟預測，也沒有召開會後記者會。

在 5 月的最新預測中，紐國央行預測官方現金利率將維持在 5.5%，直到 2024 年第 3 季。

紐西蘭此前公布第 1 季通膨放緩程度超出預期，年增率雖然仍有 6.7%，但已明顯較去年第 4 季的 7.2% 回落，且低於經濟學家和央行預期。隨著第 2 季通膨率即將在 7 月 19 日揭曉，一些經濟學家預估這次將降至 6% 甚至更低。

紐西蘭央行今表示，通膨料持續下滑，通膨預期指標也將隨之回落。「雖然就業仍高於最高可持續水平，但有跡象顯示就業市場吃緊狀況正在緩解，職位空缺正在下滑。」

紐西蘭經濟在去年年底和今年第 1 季陷入萎縮，雖然第 2 季經濟狀況可能已趨穩，但紐國三大銀行預測，今年稍晚仍有可能步入另一場衰退。