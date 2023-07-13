〈台股盤前要聞〉三星4奈米良率緊追台積、輝達進駐遠雄自貿港 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。三星 4 奈米製程良率傳已提高至超過 75%，有機會重新贏回輝達、高通等轉單至台積電的客戶；遠雄港自貿港董事長葉鈞耀表示，正與國際大廠 NVIDIA 洽談中，只待雙方簽約，最快有望下半年進駐。以下是今 (12) 日必看重要財經新聞。

三星 4 奈米良率傳提高至逾 75% 緊追台積電

據南韓媒體報導，三星 4 奈米製程良率已提高至超過 75%，可望擴大大客戶採用意願，有機會重新贏回輝達、高通等轉單至台積電 (2330-TW) 的客戶。閱讀全文...

遠雄港第二階段營運啟用 NVIDIA 洽談進駐

遠雄港 (5607-TW) 第二階段開發昨 (12) 日舉辦啟用典禮，遠雄自貿港董事長葉鈞耀表示，將致力發展成國際大型廠商進駐營運的全球運籌中心，其中，國際大廠 NVIDIA 正在洽談中，只待雙方簽約，最快有望下半年進駐。閱讀全文...

賣完長榮換陽明！台驊：有領到 2 家股息 對航運看法不變

被投資人稱為「最懂海的男人」的台驊投控 (2636-TW) 董事長顏益財，繼昨日公告清空長榮 (2603-TW) 持股後，昨 (12) 日再公告於 3 月 10 日至今出掉陽明 (2609-TW) 共 6000 張持股，處分損失 4183 萬元，不過，台驊強調，有領到陽明和長榮的股息，對航運市場看法維持不變。閱讀全文...

台灣大、台灣之星合併案 獲公平會正式受理

繼遠傳 (4904-TW) 與亞太電 (3682-TW) 的合併案獲得公平會受理審查後，台灣大 (3045-TW) 與台灣之星的合併案也獲得公平會受理，台灣大經歷多次補件後，正式進入為期 30 個工作天的審查期。閱讀全文...

新制實施前湧上車潮 今年北市億元豪宅預售揭露近 50 億元

由於政府的打炒房連串措施及管制，今年 7 月 1 日後私法人購置住宅採許可制，未來用公司名義購置豪宅不易，因此在 7 月 1 日前高端的豪宅市場出現一波上車潮，統計今年實價揭露資料顯示，北市預售案的億元豪宅，就已經累計達 28 戶，揭露金額約 48 億元。閱讀全文...