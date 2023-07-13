〈焦點股〉PCB高息值股除息走勢兩樣情 欣興瞬間完成填息

高息值的健鼎 (3044-TW) 及欣興 (3037-TW) 今 (13) 日除息，健鼎去年股息每股配發 7.45 元，而欣興除息約 8 元，早盤兩檔績優股開盤都顯強勢，欣興並在瞬間完成填息，最高價達 171.5 元，但健鼎隨後遭遇沈重賣壓而貼息。

健鼎 2023 年第二季營收 134.43 億，季減 5.52%，年減 18.88%，今年 1-6 月營收 276.72 億元，年減 18.45%。但健鼎看好 2023 年下半年在伺服器板及汽車板兩大類別產品營收的成長。

健鼎 2023 年首季財報，營收爲 142.29 億元，毛利率 15.3%，季減 3.67 百分點，年減 1.78 百分點，稅後純益 11.43 億元，季減 31.27%，年減 20.9%，每股純益 2.18 元。

而 PCB 及 IC 載板廠欣興 2023 年第二季營收爲 252.35 億元，爲 8 個季度以來新低，季減 5.01%，年減 29.19%，累計 2023 年 1-6 月營收 518.01 億元，年減 21.92%。欣興將在 7 月 26 日召開法說會公布第二季獲利。

欣興董事長曾子章先前預期，2023 年下半年營運會比上半年好，同時，面對目前熱門的 AI 相關產品需求，欣興對於未來新廠投資達到 300 億元規模，主要也是鎖定準未來高速傳輸的 AI 伺服器及載板產品市場大量需求。

欣興 2023 年第一季財報營收爲 265.66 億元，毛利率 20.56%，季減 15.34 個百分點，年減 11.75 個百分點，單季稅後純益 40.95 億元，季減 44.36%，年減 37.35%，每股純益 2.7 元。

欣興 2023 年第一季財報營收爲 265.66 億元，毛利率 20.56%，季減 15.34 個百分點，年減 11.75 個百分點，單季稅後純益 40.95 億元，季減 44.36%，年減 37.35%，每股純益 2.7 元。