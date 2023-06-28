Sony遊戲主管：微軟併動視暴雪將打擊PS主機業務 有害市場競爭

Sony 互動娛樂執行長 James Ryan 周二 (27 日) 向美國聯邦法院表示，微軟 (MSFT-US) 與動視暴雪 (ATVI-US) 的收購案將打擊 Sony 的遊戲主機業務，並對 PlayStaion 玩家的遊戲體驗產生負面影響，呼應了美國聯邦貿易委員會 (FTC) 對於這筆交易將阻礙市場競爭的說法。

Ryan 在向舊金山聯邦法院提交的預錄證詞中坦言，認為這筆交易不利於市場競爭，因為微軟可能利用手段，從 PlayStation 平台上撤下熱門射擊遊戲《決勝時刻》(Call of Duty)。

Ryan 表示，在某種程度上，這將降低 PlayStation 玩家的遊戲體驗，微軟可能利用這款遊戲進一步打擊 Sony，導致 PlayStation 玩家投向 Xbox 的懷抱，轉而訂閱微軟的遊戲訂閱服務 Game Pass。

Ryan 的證詞有利於 FTC 對微軟提出的反壟斷訴訟。FTC 主張，這筆收購案可能傷害微軟在遊戲機以及雲端遊戲市場上的競爭對手，並警告，按 Sony 遊戲主機目前在市場上的優勢地位來看，微軟可能拒絕讓動視暴雪的遊戲上架 PlayStation 平台。

FTC 此前提交微軟遊戲業務兩名高層在三年半前的電子郵件來信，試圖證明微軟計劃利用雄厚財力將競爭對手逐出遊戲市場，包含 Sony。

Xbox 遊戲業務前負責人 Xbox 在 2019 年 12 月的郵件中表示：「我們 (微軟) 處在非常獨特的位置，能夠花更多錢把 Sony 擠出市場。假如我們認為遊戲內容在未來十年很重要，有一天我們會意識到，在 2020 年花上 20 億或 30 億美元是值得的，這將避免騰訊、亞馬遜、Google 甚至 Sony 成為遊戲界的迪士尼，阻止它們擁有多數的優質遊戲。」

不過，微軟 Xbox 遊戲業務負責人 Phil Spencer 上周出庭作證，稱完成收購案後，仍會繼續為 PlayStation 平台提供《決勝時刻》的遊戲授權，但尚未決定是否授權另一款熱門遊戲《上古卷軸 6》(Elder Scrolls 6)。

一旦微軟在這起反壟斷訴訟中獲勝，成功併下動視暴雪，該公司在全球遊戲市場的市占率有望登上前三名，僅次於騰訊和 Sony。